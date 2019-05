Nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, questo giovedì 22 maggio 2019. Ma come rivederla in streaming on demand? Terminato prima per lasciare spazio allo speciale di Matrix con Silvio Berlusconi, l’intero appuntamento andato in onda ieri sera è disponibile, anche qui su Super guida tv, grazie al video Mediaset ufficiale.

La puntata di ieri di Live è stata dedicata interamente al “Pamela Prati gate“. In studio, infatti, Eliana Michelazzo ha rilasciato dichiarazioni inedite su Pamela Perricciolo, Mark Caltagirone che “non esiste” e il fidanzato-fantasma di Barbara D’Urso.