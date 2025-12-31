L’Epifania quest’anno porterà nella sua calza una sorpresa amara per i fans di alcuni serial turchi di Canale 5, che collegandosi alla rete ammiraglia Mediaset non troveranno ad attenderli i loro beniamini. Il 6 gennaio infatti, saranno solo alcune serie tv a tenerci compagnia nel daytime di Canale 5: quali andranno in onda e quali invece salteranno?

Forbidden fruit e Io sono Farah sospese nel giorno dell’Epifania 2026

Le vicende di Farah, così come quelle di Zeynep e Yildiz, si prenderanno un altro giorno di vacanza. Dopo aver saltato l’appuntamento con i fans per Natale, Santo Stefano e Capodanno, le due dizi turche “Forbidden fruit” e “Io sono Farah” si prenderanno un’altra pausa per la Befana.

Contrariamente a quanto avvenuto in passato però, saranno solo questa due serie tv a saltare l’appuntamento con i fans, mentre la “cugina” turca La forza di una donna e Beautiful andranno regolarmente in onda.

Beautiful e La forza di una donna in onda anche il 6 gennaio

Come anticipato, stavolta le vicende dei Forrester e quelle di Bahar e Sarp saranno regolarmente trasmesse nel daytime di Canale 5. La serie tv americana più longeva della televisione sarà trasmessa dalle 13:40 alle 14:10, mentre La forza di una donna conserverà il doppio appuntamento, con un episodio in onda dalle 16:15 alle 16:55, e un altro dalle 18:10 alle 18;38 circa.

Lo slot orario solitamente occupato da Io sono Farah e Forbidden fruit invece, sarà occupato dal film commedia “Tutto per una canzone“. La pellicola narra le vicende di due genitori single che si innamorano, ignorando che tra le loro figlie c’è una forte rivalità. Sarà però la magia del Natale e compiere un piccolo miracolo, portando in famiglia un’aria distesa.

Quando tornano Forbidden fruit e Io sono Farah su Canale 5?

Le due dizi turche si fermeranno solo nel giorno dell’Epifania, e torneranno regolarmente sui nostri teleschermi mercoledì 7 gennaio 2026, con nuove avvincenti vicende che ci faranno tenere il fiato sospeso.

Il ritorno di Io sono Farah permetterà ai fans della serie tv turca con Demet Ozdemir di scoprire come si evolverà la situazione. Negli ultimi episodi in onda lunedì la sera del 5 gennaio vedremo infatti Ali Galip interrogare Bade sulla sua relazione con Mehmet, mentre Farah si recherà con il marito alla tenuta degli Akingi per festeggiare il compleanno dell’uomo con la famiglia.

Forbidden fruit invece si concluderà il 5 gennaio con la decisione di Ender che – dopo aver scoperto che Kaya ha effettuato un test del DNA per sapere se Erim è suo figlio e che il test ha dato esito negativo – gli proibirà di vedere il ragazzo.