Prima registrazione di Uomini e Donne. I tronisti di settembre 2023 ora hanno finalmente un volto, o quasi. Arrivano nel programma di Maria De Filippi, per cercare l’amore, Cristian e Brando. Di chi si tratta? Con chi avremo a che fare da settembre nel primo pomeriggio di Canale 5? Grazie ai video presentazione già postati su Witty Tv possiamo cercare di capire a quali ragazzi ci appassioneremo di più seguendone le vicissitudini amorose.

Uomini e Donne tronisti settembre 2023: chi sono Cristian e Brando

L’anno di Uomini e Donne inizia nel migliore dei modi. I tronisti pronti ad essere i protagonisti della trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi sono già ai loro posti di partenza. Da un lato Cristian e dall’altro Brando. Chi sono? Dal video presentazione diffuso sui canali ufficiali del programma paiono due ragazzi diametralmente opposti.

Brando dice di sé: “Sono un ragazzo normale, e come a tanti ragazzi della mia età, il passato ha condizionato le scelte e il modo di vivere le esperienze, mi sono chiuso nei miei silenzi anziché esprimere i miei sentimenti“. E’ arrivato però il momento di voltare pagina, di mettersi in gioco e rischiare di più. Brando a questo punto si mostra e annuncia di avere 22 anni e di vivere a Treviso. Nella sua vita ha già fatto di tutto in quanto è stato: cameriere, aiuto cuoco, maestro di sci e calciatore.

Cosa ama? Lo sport, la vita dinamica e adrenalinica. Insomma è un ragazzo molto attivo che proviene da una famiglia di artisti. La zia è stata attrice, il nonno e il bisnonno, invece, sono stati direttori d’orchestra. Ha vissuto i primi anni della sua vita a Miami. Quando aveva 10 anni i suoi genitori si sono separati e suo padre è sparito, si è “dimenticato” di lui, facendogli scoprire il senso dell’abbandono. Ora il rapporto è migliorato, ma le ferite del passato sono sempre presenti. La mamma e i nonni sono le persone a cui è più legato. Cosa cerca a Uomini e Donne? Un rapporto onesto, fatto di gesti sinceri.

Cristian, invece, si presenta attraverso il suo lavoro di fattorino. Ventiduenne anche lui, Cristian vive a Roma, studia fisioterapia e nel tempo libero consegna le pizze per racimolare qualche soldo e togliersi qualche sfizio. Vive con sua madre, con il compagno di quest’ultima e il fratello di 5 anni. Anche lui come Brando ha sofferto enormemente per la separazione dei suoi genitori. Da qui derivano le sue fragilità, che però mostra a poche persone. Ora vive benissimo in una favolosa famiglia allargata. Cosa cerca a Uomini e Donne? Una persona disposta a capirlo e a fare follie per lui per amore, mostrando le proprie fragilità e accettando le sue.

Uomini e Donne anticipazioni: l’attesa ha inizio

Come mai proprio oggi sono giunte le anticipazioni sui Uomini e Donne e sui tronisti di settembre 2023? Negli studi Elios di Roma si stanno registrando le prime puntate del dating show. L’account ufficiale di Witty Tv e quello di Uomini e Donne hanno postato i video di presentazione di Brando e Cristian in modo che le corteggiatrici interessate possano iniziare a chiamare per approdare in studio per loro.

Nelle prossime ore e nei prossimi giorni, visto che si registrerà anche domani, potranno però emergere ulteriori news su Uomini e Donne e su cosa vedremo andare in onda nelle prime puntate di settembre 2023.