Torna Uomini e Donne su Canale 5. Quando inizia la nuova edizione del popolare dating show di Maria De Filippi? Tutto quello che c’è da sapere: news, anticipazioni, tronisti e novità!

Uomini e Donne news 2025-2026, quando inizia la nuova edizione?

Ci siamo: da lunedì 22 settembre 2025 dalle ore 14.45 al via la nuova stagione di Uomini e Donne 2025-2026, il dating show di successo condotto da Maria De Fiippi su Canale 5. Confermata la presenza dei tre opinionisti: Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Un ritorno molto atteso dal pubblico curioso di scoprire cosa è successo a tutti i protagonisti del Trono Over, Gemma Galgani su tutti. Non solo è tanta la curiosità di scoprire i nuovi tronisti di questa edizione che sono stati annunciati nel corso delle settimane tra novità e primi colpi di scena. Ma passiamo alle prime anticipazioni sulla nuova edizione di Uomini e Donne visto che sono già in corso le registrazioni della nuove puntate.

I telespettatori di Canale 5 ritroveranno in studio Gemma Galgani, volto storico del programma. Un’estate all’insegna delle emozioni per la dama che ha iniziato una frequentazione con il cavaliere Mario Lenti. Una conoscenza durata quanto un gatto in tangenziale visto che possiamo anticiparvi che durante le prime puntate Gemma ha deciso di chiudere la frequentazione. Non solo, Gemma si è lasciata anche scappare un “grasso” al cavaliere scatenando le critiche di opinionisti e pubblico in studio. Intanto Mario ha iniziato una duplice conoscenza con le dame Magda e Valeria.

Uomini e Donne, anticipazioni nuove puntate

Nella nuove puntate di Uomini e Donne 2025/2026 in partenza da lunedì 22 settembre, i telespettatori ritroveranno anche altre vecchie conoscenze del trono Over. Tra queste Sabrina Zago che ha iniziato una nuova frequentazione, mentre novità in arrivo per Federico Mastrostefano che ha deciso di proseguire solo con la dama Agnese De Pasquale chiudendo le conoscenze in corso con Rosanna e Veronica. Una scelta che ha generato non poche polemiche in studio con tanto di confronto – scontro tra Rosanna e Agnese. Da segnalare anche il ritorno di Barbara De Santi nel parterre dopo la fine della relazione con il cavaliere Ruggiero D’Andrea.

Ma passiamo al Trono Classico e ai nuovi tronisti di Uomini e Donne. Sul trono rosso più ambito del piccolo schermo ci sono: Flavio Ubirti, 24 anni ex tentatore di Temptation Island, Cristiana Anania, 22 anni di Palermo e infine Rosario Guglielmi, protagonista di Temptation Island.

L’appuntamento con Uomini e Donne è da lunedì 22 settembre 2025 su Canale 5.