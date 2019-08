Sensazione di frenesia per il palinsesto riservato al pomeriggio di Canale 5. Come spesso accade in questi casi, date di inizio e partenze ufficiali dei programmi devono fare i conti con eventuali spostamenti dell’ultim’ora e cambi di programmazione in zona Cesarini.

Uomini e donne 2019/2020 inizia il 9 settembre? Ipotesi Pomeriggio 5 trainato da Bitter Sweet

Invece del 16, come inizialmente si pensava, Uomini e donne dovrebbe anticipare la data di inizio a lunedì 9 settembre 2019. Tale giorno di messa in onda della prima puntata è indicato da Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola da oggi, martedì 27 agosto.

Al momento, le prime registrazioni per l’edizione 2019/2020 del programma sono fissate per giovedì 29 e venerdì 30 agosto. Intanto già ieri, lunedì 26, il dating show di Canale 5 ha ufficializzato il primo nome sul fronte nuovi tronisti: quello di Giulia Quattrociocche.

Chi, invece, dovrebbe posticipare la partenza di una settimana è Pomeriggio 5. Almeno inizialmente previsto da lunedì 2 settembre 2019, la trasmissione di infotainment con Barbara D’Urso dovrebbe slittare di sette giorni, cominciando una nuova corsa lunedì 9.

L’ipotesi, al momento, è che: a precedere la trasmissione, almeno per la settimana 1 di programmazione, non sia soltanto Uomini e donne (dalle 14.45 alle 16.15) ma anche Bitter Sweet (fino alle 17 circa); la soap farebbe così da traino al programma VideoNews.

Se così fosse, però, viene anche da chiedersi che fine faccia Il Segreto. L’alternativa potrebbe essere – ma è tutto da vedere – uno “sdoppiamento” della fascia oraria 16.15 – 17.10: dapprima “El segreto de Puente Viejo” e successivamente anche Bitter Sweet.

Trait d’union tra Maria De Filippi, Barbara D’Urso e le soap opera roccaforte di Canale 5

L’altro dato, infine, è che: i rispettivi due programmi di Maria De Filippi (Uomini e donne) e Barbara D’Urso (Pomeriggio 5) partirebbero in contemporanea già dal 9 settembre 2019 e con una sorta di vero e proprio trait d’union, da cui le soap opera roccaforte di Canale 5 non sono escluse.

Il 9, del resto, ricomincia ufficialmente anche il daytime di Rai 1: da un lato il ritorno di Vieni da me con Caterina Balivo, dall’altro Lorella Cuccarini e Alberto Matano nuovi conduttori de La Vita in diretta.