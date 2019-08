Mauro Crippa è il nuovo direttore di VideoNews. In arrivo la nomina di Siria Magri?

Cambio della guardia per VideoNews. La testata giornalistica del “Biscione” passa ufficialmente a Mauro Crippa, già Direttore Informazione Generale di Mediaset. Dopo la guida decennale ad opera di Claudio Brachino, infatti, la nuova direzione viene assunta da oggi, giovedì 1 agosto 2019. Lo fa sapere la stessa Mediaset in una nota diramata in data odierna.

Lo scorso 5 giugno, però, “Lettera 43” così titolava: “Siria Magri conquista VideoNews, ora Mediaset è un feudo sovranista”. Secondo il portale, infatti, la giornalista e moglie di Giovanni Toti (oggi in Forza Italia) sarebbe prossima alla nomina di direttore.

La Magri ha iniziato il suo lavoro a Mediaset nel 1988, anno da cui risulta iscritta all’O.d.g. Se l’indiscrezione fosse confermata, l’ex volto di Studio Aperto arriverebbe ai massimi vertici di VideoNews dopo la precedente nomina di condirettore (nel febbraio 2019) e quella di vice (arrivata nel 2010).

Insomma, sarà o no la già curatrice di Quarto Grado la futura direttrice della testata?

Claudio Brachino via da VideoNews: nominato direttore ad personam all’interno della Direzione Generale Informazione Mediaset. Che fine farà?

Nell’attesa di ulteriori dettagli, resta anche da capire che fine farà Claudio Brachino. Al momento, infatti, a proposito dell’ormai ex direttore di VideoNews da Mediaset così fanno sapere in un comunicato: “E’ stato nominato direttore ad personam all’interno della Direzione Generale Informazione Mediaset“.

Dunque, per il giornalista ci saranno o no nuovi incarichi? O per l’ex conduttore di Mattino 5 e Top Secret bolle in pentola qualcos’altro? Insomma, cosa significa, in termini meno superficiali, questo cambio di rotta dal sapore estivo? Vedremo.

Brachino, del resto, è stato direttore di VideoNews dal 2007 al 2019. Nel 2014 è tornato a dirigere la testata prendendo il posto di Mario Giordano, anche dopo che, nel 2013, lasciò per un breve periodo la direzione per dirigere Sport Mediaset.

I programmi di Canale 5 e Rete 4 curati da VideoNews

In conclusione, le novità annunciate per VideoNews arrivano anche quando manca poco più di un mesetto alla ripartenza di tanti programmi di Canale 5 e Rete 4, molti dei quali curati proprio da VideoNews, ormai da una decina d’anni sotto la guida di Brachino.

Tra questi, si ricordano anche: Mattino Cinque (con Federica Panicucci); Pomeriggio 5, Domenica Live e la nuova scommessa Live – Non è la D’Urso (con Barbara D’Urso); Verissimo (con Silvia Toffanin); e tutti gli altri (da Stasera Italia con Barbara Palombelli, a Quarto Grado con curatrice la stessa Magri e così via).