Oggi inizia una nuova stagione di Uomini e Donne. Il popolare show di Maria De Filippi riapre i battenti dopo la pausa estiva. Le registrazioni sono già iniziate e già ci sono le prime anticipazioni sul trono classico e sul trono over. Quale puntata andrà in onda oggi lunedì 16 settembre 2019?

Uomini e Donne oggi, quale puntata andrà in onda?

Tutto pronto per la nuova stagione di Uomini e Donne. Maria De Filippi è pronta per ripartire con lo show che le ha dato più soddisfazioni. Confermati i due format, il trono classico e il trono over, mentre il trono gay resta ancora in tribuna. Confermati ovviamente anche gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, così come alcuni celebri protagonisti, tra cui Gemma Galgani, Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Oggi, lunedì 16 settembre 2019, quale puntata andrà in onda? Se la De Filippi volesse mantenere le tradizioni, dovrebbe andare in onda la prima puntata del trono over. Come sappiamo infatti, lo scorso anno l’inizio della settimana era dedicato a Gemma & Co., mentre giovedì e venerdì andava in onda il trono dedicato ai giovani.

Uomini e Donne anticipazioni: le prime registrazioni

Nella prima puntata del trono over di Uomini e Donne ci sarà ovviamente Gemma, che ha già iniziato a conoscere alcuni cavalieri del parterre maschile. Ritorneranno in studio anche Armando Incarnato, Pamela Barretta, Stefano Torrese e Noel Formica, oltre a Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Gli ultimi due probabilmente saranno ancora protagonisti nella nuova stagione del trono over.

Nella prima puntata del trono classico di Uomini e Donne, invece, saranno presentati i quattro nuovi tronisti del programma di Maria De Filippi. Due facce nuove e due già conosciute: si tratta di Alessandro Zarino, ex tentatore di Temptation Island, e di Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià.

In studio saranno presenti anche alcuni protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island insieme al conduttore Filippo Bisciglia. Quest’ultimo presto parteciperà insieme alla compagna alla nuovissima edizione di Amici Celebrities, il talent show dedicato ai Vip. (QUI IL CAST COMPLETO)