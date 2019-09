Uomini e Donne trono classico, anticipazioni: Javer voleva ingannare tutti?

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne trono classico è davvero accaduto di tutto. La cosa più grave? L’eliminazione di Javer. A quanto pare l’ex protagonista di Temptation Island 2019 voleva prendersi gioco della produzione dello show di Maria De Filippi e dei telespettatori. Cosa è accaduto?

Uomini e Donne trono classico: le anticipazioni dell’ultima registrazione

Cosa è accaduto nell’ultima registrazione di Uomini e Donne trono classico? Secondo quanto anticipato dalle talpe de Ilvicolodellenews.it il bellissimo ex tentatore di Temptation Island, che tutti volevano sul trono, sceso a corteggiare una delle troniste, è stato eliminato dalla conduttrice. Motivo? Ebbene pare che anche lui stesse cercando di prendere in giro la De Filippi, il suo staff, le troniste e tutti i telespettatori della trasmissione di Canale 5. Come mai?

A quanto pare è giunta una segnalazione molto dettagliata e ricca di prove ad un giornalista che, con lo scoop in mano, ha pensato bene di girare tutte le informazioni raccolte alla redazione del programma. In poco tempo, così, lo staff di Uomini e Donne è giunto a conoscenza dei messaggi che Javer si scambiava con una ragazza dichiarandole tutto il suo amore ed esprimendo la sua volontà a voler rimanere insieme a lei.

Come ha reagito la tronista che veniva corteggiata da Javer? Ebbene lo studio si è trasformato in una valle di lacrime. Sara non ha, infatti, preso affatto bene la notizia.

A quanto pare alla bella tronista Javer piaceva molto. Da quanto riferito dalla redazione Sara se lo immaginava come un ragazzo pulito, semplice, cristallino. Il fatto che lui stesse fregandola, stesse cercando di prendere in giro tutti solo per diventare famoso, deve, quindi, averla completamente spiazzata. E’ stata proprio Maria De Filippi a dirle che a volte le persone non sono come appaiono e che riservano brutte sorprese.

Uomini e Donne: le altre anticipazioni

Alessandro e Giulio si sono litigati la bella Veronica. I due tronisti hanno dimostrato di essere molto attratti dalla corteggiatrice, ma quest’ultima ha preferito il primo al secondo dicendo di sentire di avere più affinità con lui. Giulio non l’ha presa affatto bene. Come reagiranno le altre corteggiatrici ora?

L’esterna fra Alessandro e Veronica pare essere stata davvero bella. I due sono andati al mare e, fra una chiacchiera e l’altra, si sono scambiati diversi abbracci mostrando fin da subito una certa intesta ed una certa affinità.