Durante il weekend è stata registrata la seconda puntata del trono over di Uomini e Donne. Come avevamo visto dalle anticipazioni della prima registrazione, anche quest’anno nel parterre ci sono Ida e Riccardo, coppia ormai storica. I due non sono tornati insieme e pare addirittura che la donna si stia sentendo con Andrea Filomena, concorrente dell’ultima edizione di Temptation Island.

Anticipazioni Uomini e Donne: la registrazione del trono over

Dalle anticipazioni del trono over di Uomini e Donne, fornite da ilvicolodellenews, pare ci siano nuovi sviluppi riguardo alla storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La dama ha pianto nuovamente per lui ed ha abbandonato lo studio, perchè evidentemente è ancora innamorata del suo ex compagno. Riccardo, nonostante dica di essere ancora fortemente preso, non l’ha consolata.

Ida è stata raggiunta fuori dallo studio da Armando Incarnato, che ha avuto anche un duro scontro con Riccardo. La dama del trono over di Uomini e Donne, però, non sembra interessata al cavaliere napoletano, che ci ha provato anche lo scorso anno.

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: Gemma resta in mutande

Nella seconda registrazione del trono over di Uomini e Donne, c’è stata la prima sfilata dell’anno. Le dame dovevano essere seducenti e Gemma Galgani ha deciso di fare una rivisitazione di Marilyn Monroe. La dama ha sfoggiato un vestito rosso sulla passerella e quando la produzione ha azionato il vento per alzare il vestito l’ex compagna di Giorgio è rimasta praticamente in mutande.

La scena ovviamente è stata commentata da Tina Cipollari, che anche quest’anno vuole dare del filo da torcere a Gemma. L’opinionista, inoltre, ha dichiarato di voler iniziare la dieta e di voler perdere venti chili. Attualmente l’ex compagna di Kikò Nalli pesa 84 kg e nel corso della stagione di Uomini e Donne dovrà perdere almeno venti chili. Ci riuscirà?