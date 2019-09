Ieri pomeriggio è stata registrata la prima puntata del trono over di Uomini e Donne. La conduttrice Maria De Filippi ha riaccolto alcuni personaggi del parterre maschile e femminile che avevano deciso di lasciare il programma. Anche quest’anno c’è Gemma Galgani in primissima fila. La dama del trono over ha già iniziato a conoscere due nuovi cavalieri. Ecco le anticipazioni fornite da ilvicolodellenews.

Anticipazioni Uomini e Donne: la prima puntata del trono over

Nella prima registrazione del trono over di Uomini e Donne sono stati ospiti Sossio e Ursula e David e Cristina. La prima coppia ha parlato della gravidanza che procede a gonfie vele e la bambina, che si chiamerà Bianca, cresce ed è in salute. La seconda coppia invece, che ha partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island, si è lasciata e al centro dello studio ha avuto un pesante scontro. Maria De Filippi è dovuta addirittura intervenire perchè lo scontro stava decisamente degenerando.

Non sono mancati ovviamente i litigi tra Tina Cipollari e Gemma. Le due acerrime rivali hanno ripreso il leitmotiv delle scorse edizioni. La dama torinese, nel frattempo, sta conoscendo due nuovi cavalieri.

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: scontro tra dame e cavalieri

In studio sono stati ospiti anche Stefano Torrese e Noel Formica. I due si sono fidanzati ufficialmente e durante la registrazione sono stati fortemente criticati da Pamela Barretta e Armando Incarnato, i loro ex fidanzati. Armando e Pamela, tra l’altro, hanno ballato insieme ben due volte, quindi non è escluso che possa nascere una bella conoscenza tra i due protagonisti del trono over di Uomini e Donne.

Tra le vecchie conoscenze del programma presenti anche Anna Tedesco, che noi abbiamo intervistato, e Barbara De Santi. Quest’ultima ha avuto un duro scontro con Gemma, che l’ha accusata di voler apparire per guadagnare soldi.