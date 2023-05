Stop a Uomini e Donne: il dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5 non va in onda lunedì 8 maggio 2023: come mai? Dopo la pausa per le vacanze di Pasqua e per il weekend del 25 aprile e del 1 maggio, il programma campione d’ascolti del pomeriggio di Canale 5 si ferma ancora. Ecco il motivo e quando tornerà in onda.

Uomini e Donne oggi – 8 maggio – non va in onda: cosa succede?

Lunedì 8 maggio 2023 non va in onda Uomini e Donne. Il dating show di successo del pomeriggio di Canale 5 salta l’appuntamento di oggi per lasciare spazio, dalle ore 14.45, ad uno speciale dedicato ad Amici 22. Dopo la semifinale che ha visto Angelina, Wax, Isobel e Mattia conquistare la maglia d’oro della finale, Maria de Filippi ha pensato bene di dedicare uno speciale alla ventiduesima edizione del talent show che si concluderà con la finalissima di domenica 14 maggio 2023.

Tra i motivi legati alla non messa in onda del dating show segnaliamo anche che le nuove puntate non sono ancora state registrate. Peraltro le prossime registrazioni saranno le ultime di questa edizione che tornerà in onda da martedì 9 maggio 2023 dalle ore 14.45 sempre su Canale 5.

Uomini e Donne chiude prima: come mai?

Ma non finisce qui, visto che le prossime puntate di Uomini e Donne in onda da martedì 9 maggio su Canale 5 saranno le ultime di questa fortunatissima edizione del dating show che si conferma ancora una volta uno dei programmi più seguiti ed amati dai telespettatori. Da martedì 9 maggio 2023, infatti, scopriremo la scelta dei tronisti Nicole e Luca, ma anche le ultime novità sul Trono Over prima delle ferie estive.

Da lunedì 15 maggio, invece, andrà in onda un best of con il meglio del meglio di questa edizione. I telespettatori potranno così rivivere e rivedere i momenti più belli ed emozionanti di questa lunghissima stagione che ha visto scoccare l’amore sia nel Trono classico che normale.

L’appuntamento con Uomini e Donne è da martedì 9 maggio 2023 dalle ore 14.45 come sempre su Canale 5.