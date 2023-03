Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 20 marzo 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata la scelta del tronista Federico. Cosa succederà oggi? Spazio al Trono Over e alla conoscenza di Gemma. Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 20 marzo 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma e Silvio. La dama ha preparato per il cavaliere una sorpresa romantica con tanto di pranzo vista mare.

“La parte fisica mi serve per capire…” #UominieDonne pic.twitter.com/CDUUizVCdY — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 20, 2023

ore 15:00 – In studio Gianni discute con Gemma citando Giorgio e facendole ricordare ciò che ha accettato: “parli di romanticismo, mi sembra una scusa, a te Silvio non piace, questa è la verità“, ma la dama si difende “con Giorgio c’è stato un colpo di fulmine immediata, nonostante le sofferenze“. Anche Tinì ha una domanda per la dama: “per caso hai fatto un voto di castità?” con la Galgani che replica “no, per niente“, ma l’opinionista ribatte “tu sempre hai avanzato…il sentimento quanto tu lo porti alla beauty Farm in costume a questo poveraccio lo fai diventare matto”. Poi è la volta di Tina: “scusa Gemma per caso sei diventata intollerante al pe*e?” con la dama che replica “brava, sono diventata intollerante“.

Gemma ha raggiunto Silvio in albergo e dopo l’ha invitato alle terme! Cosa sarà successo? #UominieDonne pic.twitter.com/YrLz6Mjpxk — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 20, 2023

ore 15:15 – In studio arriva Silvio. Il cavaliere si confronta con Gemma: “sono molto empatico e fisico, ma da te ho avuto soli tre baci. Nella situazione termale hai fatto tutt’altro, son dovuto scappare io. La sera prima in albergo ti avevo detto di lasciare stare, poi alle terme sei stata tutt’altra cosa, mi sono anche avvicinato a te”. La Galgani, invece, ribatte: “ti ho allontanato…”.

ore 15:30 – Silvio si confronta con Gemma per il suo racconto romantico della giornata. Gianni richiama la dama: “lui è più realista, tu racconti la favola, lui dice le cose come stanno“. Il cavaliere è stranito dal comportamento della dama: “due baci in un mese, ieri è stato l’unico pomeriggio in cui sei stata portata per questa apertura e poi siamo qui e non dici niente…”. Il cavaliere mette Gemma dinanzi ad un bivio: “la cena non mi interessa, abbiamo un’età, quando viviamo le cose? Bastava raccontare la verità…” e in studio in tanti sono dalla sua parte…

Incomprensioni tra Gemma e Silvio! Riusciranno a trovare un punto d’incontro? #UominieDonne pic.twitter.com/4I9qPhcHq2 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 20, 2023

ore 15:45 – Silvio decide di non ballare con Gemma. La dama è molto delusa: “sono sempre una donna, inutile che ti metti a mimare e a fare lo show, non è così che va raccontata la giornata di ieri come una marionetta. Devo usare i tuoi termini? Non riesco a dirlo…dillo tu che sei tanto bravo“. La dama scoppia a piangere: “non riesco ad usare gli stessi termini” e allora Tina domanda: “potresti dirci almeno una frase?“, ma la De Filippi la invita a smetterla.

Gemma in lacrime pensa che Silvio abbia ridicolizzato il racconto di un loro momento! Come finirà? #UominieDonne pic.twitter.com/t9OXFkbgEW — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 20, 2023

ore 16:00 – Gemma in lacrime: “non posso rinunciare ad una parte di me stessa. Ma perchè deve raccontare quelle cose facendo uno show? Questa sua descrizione non è così, ci sono stati dei momenti più intimi”, ma la De Filippi la invita a ragionare “Silvio vuole capire che ti piace, che lo desideri”. Sul finale Gemma accetta di ballare con Silvio, ma…