Cosa è accaduto a Uomini e Donne oggi secondo le anticipazioni della registrazione odierna? Sfilate, liti, ma anche battaglie con pistole ad acqua. Tina Cipollari ci ha preso gusto a bagnare Gemma Galgani. Cos’altro è accaduto? Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne oggi: Tina vs Gemma, agguato con acqua

Negli studi Elios si sono registrate oggi nuove puntate di Uomini e Donne. Cosa possiamo anticiparvi in esclusiva? Ebbene vi sarà una nuova ed entusiasmante sfilata. Il tema? Sembra quello di un episodio, anzi uno dei più famosi episodi del medical drama Grey’s Anatomy ovvero: “Scegli me, prendi me, ama me“. Dite la verità questo tema non vi ricorda Meredith Grey e il suo Derek?

Chi ha vinto la nuova sfilata? Cristina. Ma probabile che il tutto passerà inosservato. Il motivo? Tina e Gemma. Ancora loro. Come Tom e Jerry continuano a litigare e a creare scompiglio in studio. Le due giocano con l’acqua per farsi i dispetti. Questa volta Tina Cipollari è passata dal secchio alla pistola ad acqua. Insomma un attacco multiplo per essere sicura di ottenere il risultato sperato e infastidire la dama trono Over.

Cos’altro è accaduto? Gemma ha fatto una esterna al tramonto con Orlando. Il problema? Non si sono baciati. Come potrà andare a finire? Sappiamo ormai che per Gemma il bacio è importante. Poi una romantica come lei, non essere baciata al tramonto …. Altro punto di demerito per Orlando? Qualcuna gli ha mandato un caffé in camerino. La gelosia di Gemma ha superato la soglia di allerta. La dama si è molto arrabbiata per questo.

Gianmarco e il trono dei giovani

Gianmarco ha fatto ben due estreme. La prima con Nadia e la seconda con Cristina. Francesca si è arrabbiata ed è andata in camerino perché Gianmarco non l’ha portata fuori. Una strategia per farsi notare e far sì che lui le corresse dietro lasciando in disparte le altre due? Per scoprirlo dovremo continuare a guardare il percorso del tronista tenendo ben d’occhio questa corteggiatrice.

Uomini e Donne le altre anticipazioni

Cos’altro è successo durante la registrazione di Uomini e Donne oggi, 3 marzo 2025? Ebbene in studio c’è stata la lunga discussione fra Sabrina e Giuseppe e alla fine hanno chiuso la loro conoscenza. Lui ha poi litigato con tutto lo studio perché ha detto cose poco carine. Molto poco carine. Tina e Gianni hanno difeso a spada tratta Sabrina che è tata zittita in malo modo da Giuseppe e che si è sentita anche dare della poco di buono da quest’ultimo.

Sabrina ha fatto un’esterna con Alessio, il toscano, e a quanto pare continueranno a conoscersi.

L’ingresso di Alessia: da Amici 24 a Uomini e Donne

Giuseppe ha fatto una sfida di ballo con Gianni Sperti prima disco dance su un cubo e poi un passo a due con Alessia di Amici. Chi ha vinto? Gianni Spetti, ovviamente! Nonostante Alessia, Giuseppe non aveva alcuna possibilità di combattere contro il ballerino professionista.