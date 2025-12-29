Uomini e Donne non va in onda oggi, lunedì 29 dicembre 2025, su Canale 5. Perchè? Il dating show di Maria De Filippi assente nel palinsesto delle feste: come mai? Ecco il motivo e quando torna in onda.

Uomini e Donne oggi – 29 dicembre 2025 – non va in onda su Canale 5: quando torna in tv?

Salta anche oggi, lunedì 29 dicembre 2025, l’appuntamento con Uomini e Donne di Maria De Filippi. Il popolare dating show di Canale 5 non è previsto nel palinsesto di Canale 5 neppure oggi, visto che nel consueto orario delle 14:45 vanno in onda i nuovi episodi della soap opera turca “Io sono Farah”. Una decisione che non stupisce i fan ed affezionati del programma di Maria De Filippi, visto che il dating show si è sempre fermato per tutto il periodo delle feste di Natal e Capodanno. Non sorprende quindi la momentanea cancellazione dal palinsesto delle feste di Canale 5, visto che il programma tornerà in onda all’inizio del nuovo anno.

Il primo appuntamento con tronisti, dame e cavalieri del dating show di Canale 5 è previsto per lunedì 12 gennaio 2025, visto che solitamente il programma torna in onda dopo l’Epifania.

Uomini e Donne 2026, dove eravamo rimasti?

Il ritorno di Uomini e Donne è previsto quindi nel 2026 con la prima puntata del nuovo anno e con la messa in onda della scelta di Flavio. Il tronista, infatti, dopo più di 4 mesi ha fatto la sua scelta e…possiamo anticiparvi che la corteggiatrice gli ha detto “si” tra tanto di petali rossi! Ma non finisce qui, tante novità in arrivo anche nel trono Over. A cominciare da Gemma alle prese con nuove conoscenze, mentre prosegue anche il trono di Cristiana e Sara divise tra i corteggiatori. A quando la loro scelta?

In attesa di scoprirlo ricordiamo che l’appuntamento con Uomini e Donne di Maria De Filippi è per lunedì 12 gennaio 2026 nel pomeriggio di Canale 5.