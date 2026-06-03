Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dall’8 al 12 giugno promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo la “guerra” ineriore di Rosa. La donna apparirà ancora molto combattuta tra Damiano e Pino. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali?
Trame settimanali Un Posto al sole: Rosa è davvero pronta a lasciar andare Pino?
Rosa sta per ricevere da Pino una notizia che la sconvolgerà profondamente. Nel frattempo, il difficile confronto con Damiano potrebbe risolversi o peggiorare ancora. Renda e Rosa sembrano riavvicinarsi, ma il ricordo di Pino è davvero sparito dalla vita di lei?
Intanto, il legame tra Diego e Lorenza continua a crescere, ma l’arrivo della nuova cameriera del Vulcano non sarà accolto con entusiasmo da tutti. Per Bice e Sergio sembra giunto il momento della riconciliazione, mentre Guido e Mariella scopriranno che la loro serata speciale non è andata proprio come immaginavano.
Le scelte di Cristina nelle prossime puntate Upas
Cristina vive una profonda delusione per l’amicizia con Valentina e Leo, mentre lui cercherà disperatamente di rimediare ai propri errori.
Dopo aver scoperto l’inganno di Leo, Cristina prenderà una decisione importante e riceverà dal padre un sostegno inaspettato.
Sul lavoro la tensione cresce: Lorenza – approfittando della sua influenza su Diego – tenterà di dipingersi come vittima degli sbalzi d’umore di Samuel. Un’intuizione brillante di Guido nel frattempo, aiuterà Sergio a superare una delicata crisi personale, aprendo nuove prospettive positive per il rapporto con Bice.
Cos’altro accade nella serie tv di Rai Tre?
Con il via libera di Niko e Manuela, Jimmy organizza una giornata in piscina con Mina, ma un’ombra dal passato rischia di rovinare l’incontro. Roberto si offre di accompagnare Greta e Cristina all’aeroporto, mentre Marina mostra sempre più insofferenza verso il legame tra suo marito e la sua ex. Dopo un confronto con Giulia, Raffaele decide di provare a chiarire con Ornella.
Alberto sente ancora molto la mancanza di Anna, e non è l’unico a voler sapere qualcosa su di lei. Jimmy dovrà affrontare la frustrazione per non aver reagito alle provocazioni dei bulli, mentre Micaela si troverà in una situazione insolita, cercando di fare da mediatrice tra Filippo e Serena.