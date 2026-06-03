Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dall’8 al 12 giugno promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo la “guerra” ineriore di Rosa. La donna apparirà ancora molto combattuta tra Damiano e Pino. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali?

Trame settimanali Un Posto al sole: Rosa è davvero pronta a lasciar andare Pino?

Rosa sta per ricevere da Pino una notizia che la sconvolgerà profondamente. Nel frattempo, il difficile confronto con Damiano potrebbe risolversi o peggiorare ancora. Renda e Rosa sembrano riavvicinarsi, ma il ricordo di Pino è davvero sparito dalla vita di lei?

Intanto, il legame tra Diego e Lorenza continua a crescere, ma l’arrivo della nuova cameriera del Vulcano non sarà accolto con entusiasmo da tutti. Per Bice e Sergio sembra giunto il momento della riconciliazione, mentre Guido e Mariella scopriranno che la loro serata speciale non è andata proprio come immaginavano.