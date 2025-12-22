Perché oggi, lunedì 22 dicembre 2025, non va in onda Uomini e Donne su Canale 5? Il dating show di Maria De Filippi si ferma a partire da questo pomeriggio – lunedì 22 dicembre 2025 – per la consueta pausa natalizia.

Uomini e Donne oggi, 22 dicembre 2025, non va in onda

Il dating show condotto da Maria De Filippi termina oggi la sua programmazione nel pomeriggio di Canale 5 a pochi giorni dal Santo Natale. La scelta di Flavio, oramai annunciata sui canali social, complice le festività natalizie verrà trasmessa solo dopo il lungo periodo delle feste.

Uomini e Donne vi dà appuntamento da lunedì 10 gennaio 2025 con le nuove puntate, l’evoluzione del trono di Ciro, Sara e Cristiana e gli incontri tra dame, cavalieri, corteggiatori e…tanto altro!

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne su Canale 5

Con l’arrivo del Santo Natale cambia la programmazione del pomeriggio di Canale 5. Sono diversi i programmi che, complice il periodo delle festività natalizie, vanno in stand-bye pronti a tornare come sempre dal lunedì al venerdì da gennaio 2026.

Al posto di Uomini e Donne, il popolare e seguitissimo dating show di Maria De Filippi, Mediaset ha pensato bene di far compagnia a milioni di telespettatori con una programmazione ad hoc per il periodo del Natale e con la messa in onda della nuove puntate di “Io sono Farah”, la dizi turca adattamento della serie argentina “La chica que limpia” con protagonista Demet Özdemir, che andrà in onda anche in prime time martedì 23 e venerdì 26 dicembre 2025 su Canale 5.

L’appuntamento con Uomini e Donne 2026 è per il 10 gennaio sempre dalle 14:45 su Canale 5.