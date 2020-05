Oggi, 12 maggio 2020, i telespettatori di Uomini e donne hanno assistito alle ultime news sui protagonisti del Trono Over, con riferimento soprattutto alle novità più recenti sul rapporto tra Gemma Galgani e il giovane corteggiatore Nicola Vivarelli. Ecco il riassunto con i relativi link ai video da Witty tv.

Uomini e donne: riassunto della puntata di oggi, 12 maggio 2020

Nella puntata di Uomini e donne di questo martedì 12 maggio 2020 Tina Cipollari si è presentata in studio con la mummia ispirata a Gemma e la nuova trovata del marinaio “nipotino”.

Un incontro davanti alle telecamere ha mostrato Gemma alle prese con la non gelosia di Sirius. La Galgani si è anche detta perplessa per Romualdo (aka Cuore di Poeta) e Tina si è di nuovo scagliata contro la dama.

C’è poi stata la nuova esterna di Gemma e Nicola. La Galgani è scoppiata in lacrime per l’incontro sul prato e la Cipollari ha definito “una cosa oscena” il rapporto tra la 70enne e il 26enne Nicola, a quanto pare “conteso” anche da altre dame del Trono Over.

Uomini e donne oggi: come procede tra Gemma e Nicola

Attaccato più volte da Tina, nella puntata di Uomini e donne di oggi Vivarelli è tornato in studio e ha chiarito di non far parte della Marina Militare. La Cipollari, però, lo ha accusato di essere un “bugiardo cronico“.

Tina ha anche definito Gemma “la vergogna dell’Italia intera” e ha “costretto” i due protagonisti del Trono Over a fare un romantico ballo sulle note della colonna sonora del celebre film Titanic.

La puntata è terminata con le ultimissime anticipazioni sulla “coppia – non coppia” formata da Giovanni e Veronica, sul rapporto tra Enzo e Pamela e su come sta procedendo tra Giovanna Abate e Alchimista, corteggiatore (ancora per poco…) mascherato.