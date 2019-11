Uomini e donne è ripartito dal Trono Over. La puntata di inizio settimana in onda oggi, lunedì 25 novembre 2019, è stata arricchita dalle vicende sentimentali di Gemma e Juan Luis ed Ida e Riccardo. Ma cos’è accaduto oggi pomeriggio? Come ha reagito la Galgani alle nuove provocazioni di Tina Cipollari?

Uomini e donne: news dalla puntata di oggi, 25 novembre 2019. Gemma si è dichiarata a Jean Luis; Ida e Riccardo in crisi

News centrale, per la puntata di Uomini e donne trasmessa dalle ore 14.45 di oggi, lunedì 25 novembre 2019, è Gemma Galgani che ha pronunciato parole per certi versi inaspettate in risposta a Maria De Filippi.

Sollecitata dalla conduttrice di Canale 5, infatti, la protagonista femminile del Trono Over ha dichiarato di essere innamorata di Jean Luis Ciano, il cavaliere con cui la donna ha anche intonato “Trottolino amoroso”, tra baci e “pensieri peccaminosi” in esterna.

Al centro del nuovo appuntamento, però, c’è stato anche l’ennesimo botta e risposta tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A fine puntata, infatti, la coppia ha manifestato l’idea di lasciarsi. Ma sarà davvero così? O invece è più vero che in amore vince chi fugge?

All’inizio della puntata, infine, spazio anche ad un momento di maggiore leggerezza, con Tina Cipollari che ha verificato i risultati della dieta e dunque ha scoperto qual è il suo peso dopo le ultime notizie non proprio incoraggianti. Andrà meglio tra sette giorni?

Uomini e donne, come rivedere su Witty tv la puntata intera del 25 novembre 2019

Una puntata ‘succulenta’, dunque, quella di Uomini e donne in tv questo lunedì 25 novembre 2019, da rivedere per intero grazie al video Witty tv e Mediaset Play disponibile online.

Ecco, infatti, su Superguida tv il link che rimanda al video completo con la replica di tutto l’odierno appuntamento. Appuntamento che, ovviamente, si rinnova anche per domani, naturalmente col programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.