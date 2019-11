Superguida tv continua a raccontare Uomini e donne con le video news in diretta. La puntata di oggi, lunedì 25 novembre 2019, è stata aperta dai momenti con Tina Cipollari a dieta. L’opinionista del programma di Canale 5 ha controllato il peso, registrando insieme a Gianni Sperti i risultati ottenuti nell’ottava settimana. Insomma, Tina è diventata più magra o per ora la strategia della bilancia non ha fatto troppo effetto? Ecco il video Witty tv e Mediaset con la recente verifica fatta in studio.