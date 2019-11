Dopo tre puntate consecutive passate in compagnia del Trono Over di Uomini e donne, oggi, venerdì 22 novembre 2019, nel pomeriggio di Canale 5, è andato in onda il secondo ed ultimo appuntamento settimanale dedicato al Trono Classico.

Uomini e donne: news dalla puntata di oggi, 22 novembre 2019. Cos’è successo ai tronisti?

Non poche le news venute fuori dalla nuova puntata di Uomini e donne, col pomeriggio tv di quest’oggi, 22 novembre 2019, che ha ‘regalato’ ai telespettatori il racconto di nuovi sentimenti ed emozioni.

La puntata si è aperta con una nuova esterna mattutina, che ha visto protagonisti il tronista Giulio Raselli e la corteggiatrice Giulia D’Urso. Le immagini hanno però indispettito, non poco, la “rivale” in amore Giovanna Abate.

Il nuovo appuntamento col Trono Classico è poi proseguito con una lite in esterna tra la tronista Giulia Quattrociocche ed il corteggiatore Daniele Schiavon. Niente paura, però, perché la pace tra i due è arrivata poco dopo.

Quest’oggi, inoltre, sempre Giulia è stata protagonista di altri momenti d’interesse per il pubblico, come ad esempio l’eliminazione del corteggiatore Sonny Di Meo e lo scontro con Alessandro Basciano.

Infine, in studio le recenti novità del Trono Classico, i tronisti Veronica Burchielli e Carlo Pietropoli, hanno conosciuto i rispettivi nuovi corteggiatori e corteggiatrici. Ma chi di loro riuscirà, davvero, a riscaldare i cuori dei diretti interessati?

Uomini e donne: come rivedere la puntata intera su Witty tv

Nell’attesa di news ufficiali che aggiornino i fan del trono di Uomini e donne, si può intanto rivedere la puntata intera trasmessa oggi, venerdì 22 novembre 2019. Ma come fare per consultare il video?

Al momento, il nuovo filmato completo con la replica integrale della trasmissione pomeridiana targata Maria De Filippi è disponibile soltanto sulle piattaforme online Witty tv e Mediaset Play.

Il girato di tutte le esterne e i momenti in studio di oggi pomeriggio è dunque consultabile in streaming on demand. Uomini e donne, ricordiamo infine, torna in onda da lunedì 25 novembre 2019, come sempre a partire dalle ore 14.45 circa.