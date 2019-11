Giulia Quattrociocche ‘elimina’ Sonny Di Meo a Uomini e donne. La tronista ha mandato via il corteggiatore nella puntata in onda oggi, venerdì 22 novembre 2019. Il motivo? L’ultima esterna non è andata bene, anche se almeno inizialmente il ragazzo avrebbe voluto fare una sorpresa speciale alla ragazza. Ecco i video Witty tv per ripercorrere l’intera esterna del Trono Classico ed il momento dell’eliminazione di Sonny.