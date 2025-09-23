Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 23 settembre 2025 in onda su Canale 5. Il dating show più amato e seguito del piccolo schermo condotto è tornato in tv con tante novità. A cominciare dai nuovi tronisti Cristiana e Flavio, ma anche dalla conoscenza già terminata di Gemma.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono Over con due nuovi corteggiatori per Gemma. La dama dopo la fine dell’ennesima conoscenza è ancora alla ricerca dell’amore. Sarà la volta buona?. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 23 settembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Maria De Filippi che introduce Filippo Bisciglia. Oggi spazio alle coppie di Temptation Island.

ore 15:00 – Si parte con Sara e Valerio. Maria De Filippi ricostruisce quanto successo tra i due e comunica alla ragazza: “non so cosa è successo quest’anno. Oggi c’era questo incontro di cui vi è stato detto e nel giro di pochissimo Valerio sembra tornato con Ary. Adesso ti entrano anche insieme“. Sia Gianni Sperti che Tina Cipollari sono straniti e increduli, mentre Sara precisa “me l’aspettavo. Ha visto nei video una Sara determinata e decisa. Secondo me si è dato una seconda possibilità con l’altra ragazza pur di non stare solo”.