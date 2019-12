Nuove news ufficiali fanno il punto della situazione sul Trono Classico di Uomini e donne. La puntata in onda oggi, venerdì 6 dicembre 2019, ha dato spazio a tutti i tronisti presenti in studio, ma, com’è ovvio che sia, ha riservato maggiore attenzione ai momenti clou che precedono l’attesa scelta di Giulio Raselli.

Uomini e donne: news dal Trono Classico del 6 dicembre 2019. Giovanna Abate verso il ruolo di tronista? Intanto esterna di fuoco con Giulio Raselli

La puntata di Uomini e donne di oggi pomeriggio, 6 dicembre 2019, è iniziata con l’esterna di fuoco di Giulio Raselli e Giovanna Abate. Il tronista e la corteggiatrice si sono incontrati per strada e tra i due sono subito scattate nuove scintille.

Il motivo? I nervi sono diventati tesi quando Giovanna ha parlato di “minimo sentimento“, tanto che il diretto interessato ha reagito con l’intenzione, almeno iniziale, di abbandonare l’esterna.

Intanto, in studio, Giulia D’Urso si è confrontata con l’aspirante fidanzato Giulio. Il tronista non l’ha cercata e neppure lei lo ha fatto. La nuova esterna non c’è stata e la ragazza ha reagito così: “Hai mollato la puntata e sei andato da lei” il rimprovero a chi è ora seduto sull’ambita sedia rossa.

Peraltro, in trasmissione Giovanna e Giulia si sono scontrate sulle differenze come corteggiatrici, con la Abate che ha stroncato la “rivale” in amore dicendole queste parole: “Sei mosciume, beviti uno spritz!“.

Infine, Maria De Filippi ha chiesto a Giulia se farebbe la tronista nel caso non fosse lei la scelta. A rispondere con più decisione, però, ci ha pensato Giovanna e con uno spedito “Io sì“. Che Abate sia l’eventuale nuova tronista del programma?

Uomini e donne, news dal Trono Classico di oggi: Giulia e Daniele ospiti in studio dopo la scelta. Tina Cipollari si scaglia contro Veronica

In attesa di scoprirlo, le ultime news dal Trono Classico trasmesso oggi, 6 dicembre 2019, fanno il punto anche sugli altri volti di Uomini e donne. Oggi pomeriggio, infatti, in trasmissione si è parlato anche di Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon e di Veronica Burchielli.

Più nel dettaglio, Giulia e Daniele sono stati ospiti in studio per commentare la loro storia d’amore nata nel programma di Canale 5. La tronista Veronica, invece, è stata duramente attaccata da Tina Cipollari, che le si è scagliata contro paragonandola all’attrice Monica Bellucci.