Dopo la scelta, Giulia e Daniele sono stati ospiti a Uomini e donne. Quattrociocche e Schiavon hanno raccontato di come prosegue la loro storia d’amore nella puntata in onda su Canale 5 oggi pomeriggio, venerdì 6 dicembre 2019. Maria De Filippi ha chiesto all’ex tronista romana se intende sposarsi e la diretta interessata ha così replicato: “Non credo nel matrimonio, però prendiamo casa“. Insomma, sembra proprio che tra i due “piccioncini” del Trono Classico tutto proceda a gonfie vele e pare sia positivo anche il rapporto di lei con la madre dell’ex corteggiatore. “L’amore si vede dagli occhi” il commento di Gianni Sperti in trasmissione per questa nuova coppia. Ecco il video Witty tv e Mediaset con tutte le ultime news sui due amati volti del programma.