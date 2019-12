Nervi tesi in esterna. Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, venerdì 6 dicembre 2019, Giulio e Giovanna hanno litigato. “Tu sei pazza! Vai a fare in cu*o!” la reazione di Raselli quando Abate ha parlato di “minimo sentimento“. Il tronista ha tentato di abbandonare la corteggiatrice per strada, ma lei è andato a riprenderselo tirandolo per la giacca. Peccato, però, che la pace tra aspiranti fidanzati stenti ad arrivare. Ecco il video Witty tv e Mediaset col nuovo litigio tv tra i due amati volti del Trono Classico.