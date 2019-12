Colpo di scena oggi a Uomini e donne: Giovanna Abate si candida come nuova tronista? Nella puntata in onda questo venerdì 6 dicembre 2019, Maria De Filippi ha chiesto a Giulia D’Urso se salirebbe sul Trono, nel caso non fosse la scelta di Giulio Raselli. La corteggiatrice ha risposto “che domanda” e a prenderla in contropiede ci ha pensato la sua “rivale” in amore. “Io sì“, infatti, le parole a sorpresa di Giovanna in risposta al quesito della presentatrice. Anche Tina Cipollari, del resto, ha riservato il suo endorsement alla ragazza: “Se Giovanna sul Trono avrebbe lo stesso carattere che ha qua? Secondo me sì, ci metterei la mano sul fuoco” il commento a caldo dell’opinionista. Ecco il video Witty tv e Mediaset per rivedere il momento.