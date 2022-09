La morte di Manuel Vallicella è stato un fulmine a ciel sereno. In tantissimi hanno ricordato l’ex tronista di Uomini e Donne che si è tolto la vita all’età di 35 anni. Schivo, riservato e dallo sguardo dolce e indifeso, la scomparsa di Manuel ha gelato il pubblico del dating show di successo di Canale e non solo. Sui social in tantissimi gli hanno dedicato frasi e pensieri a conferma del segno che ha lasciato nel cuore del pubblico e di chi l’aveva conosciuto.

L’addio di Uomini e Donne a Manuel Vallicella

Manuel Vallicella è stato ricordato ed omaggiato anche dal programma “Uomini e Donne“. L’addio di Maria De Filippi e di tutto il team del dating show è stato un video con una serie di immagini dell’ex tronista accompagnate da una struggente canzone di Tiziano Ferro dal titolo “Il destino di chi visse per amare”. Un filmato che ha emozionato tantissimo il pubblico e i fan rimasti particolarmente colpiti dal passaggio scelto della canzone che recita: “da un sogno sigillato in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene per non scordare mai. Piangi quanto vuoi tanto io di te ricorderò il sorriso, e mi dispiace dirlo ma il destino ci ha tradito”.

Il percorso di Manuel a Uomini e Donne era cominciato prima come corteggiatore di Ludovica Valli dove si era fatto notare per il suo carattere e la sua dolcezza. Successivamente la proposta di Maria De Filippi di diventare tronista, un percorso che non era riuscito a completare per la presenza delle telecamere che non gli permettevano di essere completamente se stesso.

Manuel Vallicella è morto: il ricordo e il cordoglio di Ludovica Valli e Gianni Sperti

La notizia della morte di Manuel Vallicella ha sconvolto tutto il pubblico di Uomini e Donne, ma anche i protagonisti che l’avevano conosciuto. A cominciare dalla ex tronista Ludovica Valli che sui social ha scritto: “rimarrai per sempre nel mio cuore. Ti mando e continuerò a mandarti, lassù, sempre, i nostri abbracci”. Anche Gianni Sperti, opinionista del dating show di Canale 5, l’ha ricordato: “tutti ti notavano per l’aspetto fisico ma poi si ricordano di te per la tua timidezza e bontà d’animo. La domanda che mi affligge è: ‘Chissà se, parlando con te un po’ di più, avrei potuto fare qualcosa per evitare questo tragico finale’. Ti voglio bene“.

Il finale tragico a cui si riferisce Sperti sarebbe la causa della morte dell’ex tronista che, stando alle parole di un caro amico, stava vivendo un momento di profonda depressione che l’avrebbe spinto a suicidarsi. Tra i tanti messaggi di cordoglio c’è anche quello di Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne che ha scritto: “sono ore che scrivo e poi cancello… e niente mi si spezzano le parole non scorrono dal cuore si fermano alla mano… provo a scrivere con la testa ma mi si confondono i pensieri i ricordi le nostre chiacchiere… allora niente scrivo solo nella forma più sincera mi dispiace talmente tanto da non saperlo scrivere e neppure pensare… la tua mamma si prenderà cura di te. Ciao Manuel. Riposa in Pace”.