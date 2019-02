C’è grande, grandissima attesa per la prima puntata di Uomini e Donne La Scelta. Secondo le anticipazioni il prossimo 15 febbraio 2019, in prima serata, su Canale 5, i telespettatori della trasmissione di Maria De Filippi vedranno la scelta di Teresa Langella. L’ex protagonista di Temptation Island ha avuto parecchi problemi a decidere quale dei suoi due corteggiatori fosse più adatto ad uscire dal programma insieme a lei, ma, dopo qualche colpo di scena, il suo cuore ha prevalso su tutto il resto e la bellissima ragazza ha finalmente capito chi davvero voleva al suo fianco.

Uomini e Donne la scelta di Teresa Langella: chi è il fortunato?

Antonio o Andrea, Andrea o Antonio: un dubbio amletico. Teresa Langella non ha vissuto, da quanto si evince dalle anticipazioni di Uomini e Donne La scelta, l’esperienza in villa in maniera calma e rilassata. La tronista pare non essersi goduta appieno la possibilità di conoscere meglio i suoi due corteggiatori e passare, lontano dallo studio di Canale 5, momenti di pace e relax o con l’uno o con l’altro.

Secondo quanto riportato dalle talpe del Vicolo delle news, infatti, i telespettatori vivranno tutta la puntata con grande ansia e finiranno per percepire tutta la tensione di Teresa, ma anche tutti i suoi dubbi e le sue paure.

Come mai? Non si sa molto di quanto accaduto se non che la scelta non è andata liscia come ci si poteva immaginare.

Inizialmente, oltretutto, pareva che Teresa avesse scelto Antonio, invece, subito dopo è emerso che con un colpo di scena Teresa ha pensato bene di uscire dal programma con Andrea Del Corso.

Teresa e Andrea: i due tentatori di Temptation Island

Neanche a farlo apposta Teresa Langella e Andrea Del Corso sono i due tentatori di Temptation Island che anno scorso hanno fatto maggiormente discutere.

Teresa, da un lato, reclusa nel villaggio dei fidanzati, si era legata ad un giovane napoletano facendo molto soffrire la fidanzata di quest’ultimo. Il raqazzo, però, non ha tradito in alcun modo la compagna e ha usato la conoscenza con Teresa solamente per comprendere meglio i suoi sentimenti. Al falò finale di confronto, infatti, la coppia è uscita dall’esperienza più forte che mai e Teresa, invece, ancora single, ha accettato la proposta di Maria De Filippi.

Andrea Del Corso, invece, il bel modello veneto, è riuscito a rubare il cuore di una fidanzata e a far sì che la coppia scoppiasse. Andrea ha sedotto nel miglior dei modi la bella Martina. Terminato il programma i due hanno provato a conoscersi meglio e a vedere se potesse davvero scattare qualcosa fra loro. Quando entrambi hanno capito che non poteva esserci nulla, Andrea, ormai single, è stato chiamato in puntata per corteggiare Mara Fasone proprio da Mara.

Da cosa è nata cosa e alla fine Andrea è uscito dallo studio insieme all’altra tronista, la bellissima Teresa. Come andrà la loro relazione? Quanto durerà la coppia?