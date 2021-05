Una delle indiscusse protagoniste veterane di Uomini e donne, Ida Platano, è diventata protagonista di un duro sfogo social, in cui ha denunciato degli auguri di morte subiti. L’occasione della denuncia è un post che la dama ha condiviso con il web tra le sue Instagram stories e che è diventato in poco tempo virale in rete. Lo stesso vede, a quanto pare, una donna scagliarsi pesantemente contro il volto del Trono over, al punto tale di augurarle la morte.

Ida Platano di Uomini e donne si sfoga con i follower

Dopo essere stata al centro del gossip per il suo ritorno alla corte del Trono over di Uomini e donne, Ida Platano torna a far parlare di sé. Questo per un importante sfogo avuto con i follower su Instagram, in cui la bresciana stigmatizza un augurio di morte ricevuto da un internauta nelle ultime ore. Nel dettaglio, così come si apprende dalle nuove Instagram stories di Ida Platano a quest’ultima è giunto il messaggio choc “Vai a morire”. Un chiaro augurio di morte, che rappresenta la spasmodica tendenza del popolo del web a sfogare le proprie frustrazioni sui profili altrui e/o a scagliarsi con cattiveria e attacchi gratuiti contro terzi.

Nella sua denuncia, poi proseguita tra le storie, Ida ha indicato il mittente della frase choc come una donna che la segue via social. Inoltre, la bresciana ha anche commentato l’augurio di morte ricevuto, dicendosi incredula e delusa per l’accaduto: “La morte non si augura a nessun essere umano”. Infine per l’avvenuto, la Platano sembra dirsi intenta ad adire le vie legali per chi a suo avviso merita delle conseguenze per la frase grave sferratale via social.

Ida Platano festeggia 40 anni

La dama storica di Uomini e donne, Ida Platano, prosegue comunque la sua attività di blogger su Instagram, nonostante gli attacchi degli hater. In particolare, attraverso uno dei nuovi post condivisi con il popolo di Instagram, Ida ha celebrato il compimento dei suoi primi 40 anni, con un messaggio a corredo di una sua foto che la mostra “serena”.

“30/03/21- ho avuto modo di riflettere molto ultimamente – si legge tra le righe del messaggio autocelebrativo- ho raggiunto una tappa importante della mia vita, 40 anni. Ho avuto amici di diverso tipo in questi 40 anni. Di certo, ora sapete chi è davvero vostro amico, chi vi ha dimostrato di apprezzarvi in ogni circostanza, nei momenti positivi e in quelli negativi, stando al vostro fianco e offrendovi il suo sostegno incondizionato”.