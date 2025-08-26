Cresce l’attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne, il popolare dating show presentato da Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5. A poche settimane dal debutto è stata annunciata la nuova tronista: si chiama Cristiana, 22 enne di Palermo. Conosciamola meglio.

Chi è Cristiana, la nuova tronista di Uomini e Donne 2025

La nuova edizione di Uomini e Donne 2025 è stata annunciata per lunedì 22 settembre dalle ore 14.45 nel consueto appuntamento dal lunedì al venerdì su Canale 5, ma intanto sono stati rivelati i nomi dei tronisti. Sul trono del dating show campione d’ascolti del pomeriggio ritroveremo una giovane ragazza di nome Cristiana, siciliana doc di 22 anni che lavora come speaker. Il nome della tronista è stato annunciato, con tanto di video di presentazione, sul sito di Witty Tv.

Cristiana si descrive come una ragazza vulcanica e piena di energie, ma non nasconde di essere anche permalosa e logorroica. Nonostante un’infanzia segnata dalla separazione dei genitori, Cristiana è riuscita grazie al supporto ed affetto incondizionato dei suoi nonni a colmare dei “buchi neri” come ha raccontato nel video di presentazione del programma di Canale 5.

Cristiana, la presentazione della nuova tronista di Uomini e Donne 2025

“Penso fortemente che ciò che mi è destinato troverà sempre il modo di raggiungermi” – inizia così il video di presentazione di Cristiana, la nuova tronista di Uomini e Donne. La 22 enne si presenta come una siciliana doc, “fiera di esserlo”, ed è molto legata alla città di Palermo e in particolare alla zona della Vucciria che per lei: “è sinonimo di veracità e semplicità“. La bellissima tronista si descrive così: “descrivermi? Beh, quasi impossibile! Penso di essere tante cose, sono un vulcano di energia sempre pronta a realizzare, dire e fare tantissime cose. Caratterialmente sono anche felice, simpatica, solare e devo dire anche permalosa e logorroica. Mi potrei descrivere in ogni modo, ma secondo me così basta. Dietro questa mia apparente sicurezza ed esuberanza ci sono tantissimi buchi neri che mi hanno portato a crescere molto più di quanto avrei dovuto”.

Cristiana nel video di presentazione apre il suo cuore raccontando anche della sua famiglia e della separazione dei genitori: “sono figlia di genitori separati e in tantissime occasioni ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita. Fortunatamente però ho avuto nella mia vita i miei nonnini che mi hanno accompagnata sin dall’inizio della mia infanzia e mi hanno dato la cosa più importante per una bambina che lascia casa: la protezione, ma soprattutto le certezze”. Infine sull’avvenuta a Uomini e Donne rivela: “mi sento fortunata perchè finalmente avrò l’opportunità di trovare un fidanzato e sono davvero curiosa di poter riprovare quelle sensazioni che solo l’amore ti può dare. L’amore per me è vita ed io ho una voglia di vivere che non può spegnere nessuno“.