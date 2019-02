Uomini e Donne: il nuovo tronista Andrea Zelletta fa il suo ingresso in studio nella puntata in onda oggi, giovedì 14 febbraio 2019

Sorpresa nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, giovedì 14 febbraio 2019. In studio per la prima volta fa la sua entrata il nuovo tronista il cui nome e cognome è Andrea Zelletta.

Sono passate le ore 15.00, infatti, quando Maria De Filippi nell’amato programma di Canale 5 annuncia l’ingresso in studio del nuovo protagonista del Trono Classico; “Vieni Andrea” le parole della conduttrice.

Zelletta non scende le scale, ma arriva in trasmissione da una delle quinte laterali, per prima cosa mostrando l’abito nero elegante indossato – con tanto di cravatta – e avvicinandosi alla padrona di casa per gli ormai classici saluti reverenziali di rito.

Poi, il giovane Andrea passa alle presentazioni ufficiali con i “temibili” opinionisti. Dopo una stretta di mano data a Gianni Sperti, alla Cipollari e a Mario Serpa, è Tina a metterlo a suo agio scherzando con queste parole: “Mi hanno detto che ti devi sedere qui“. La De Filippi, però, subito la avvisa dicendole: “Mi raccomando“.

Cos’ha fatto Andrea Zelletta nella sua prima puntata di Uomini e Donne – Trono Classico

Nella sua prima puntata di Uomini e Donne il nuovo tronista Andrea Zelletta chiarisce sin da subito cosa cerca in quella che, spera, potrà essere la donna della sua vita o comunque una futura fidanzata che lo renda felice.

Alle corteggiatrici che arriveranno per lui, infatti, il bell’Andrea novità del Trono Classico fa sapere che cerca l’emozione che da un po’ gli manca. Dall’altra parte, però, si aspetta che una corteggiatrice non si accontenti così facilmente.

Intanto, oggi su Canale 5 succede anche un interessante fuori – programma. Andrea balla con Claudia, una delle “pretendenti” di Lorenzo Riccardi, e la De Filippi rende anche noto che i due già “si seguono” su Instagram, tanto che reazione di Lorenzo non si fa attendere ed il tronista si autodefinisce “cornuto“.

Chi è Andrea Zelletta, il nuovo tronista di Uomini e donne fa la sua presentazione ufficiale nel video di Witty Tv

Chiaramente ora c’è molta curiosità su Andrea Zelletta. E a svelare chi è nel dettaglio il nuovo tronista di Uomini e Donne è il diretto interessato nel video ufficiale di presentazione pubblicato da Witty Tv e quest’oggi trasmesso anche da Mediaset.

Andrea Zelletta ha 25 anni, è di Taranto (Puglia) e nella vita fa il modello. La moda non era il suo sogno, ma gli è capitata. Andrea si definisce frizzante, determinato e ambizioso e dice di essere disposto a mettere in stand by le certezze per evitare la monotonia.

Grazie alla moda ha girato il mondo, non gli piacciono le etichette e non ama chi giudica le persone senza conoscerle. Il suo sogno è avere un buon lavoro, una famiglia solida (“da buon terrone“, commenta) e viaggiare tanto.