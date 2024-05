Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 4 al 10 maggio 2024 ci rivelano che i colpi di scena si susseguiranno a ritmo incalzante, e nel corso dei prossimi episodi assisteremo alla posizione contrastante di Bill Spencer, che prima ha difeso Sheila e poi l’ha consegnata alla polizia. Steffy e Finn non potranno fare a meno di chiedersi come mai – fino a quando era a casa loro – ha difeso strenuamente la rossa e poi l’ha fatta arrestare. Il magnate però non intende dare spiegazioni, né a loro né ai suoi figli. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Steffy si reca a villa Spencer

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 4 al 10 maggio – non saranno solo Steffy e Finn a chiedersi i motivi del comportamento di Bill, ma anche Liam e Wyatt. I figli dello Spencer non potranno fare a meno di chiedersi cosa frulli in testa all’uomo.

Steffy deciderà di vederci chiaro, e si presenterà a Villa Spencer per parlare direttamente con Bill. La Forrester cercherà rassicurazioni da lui,

La figlia di Ridge e Taylor vorrà assicurarsi che il magnate non abbia perso la testa, e che il gesto di mandare Sheila in prigione sia quello definitivo, ma vorrà anche assicurarsi che Bill sia dalla loro parte e non intenda denunciare Taylor.

Lui le confesserà di essersi innamorato della rossa e di avere con lei un legame speciale. Dopo averle detto di non essere disposto a fare un passo indietro, le proporrà un patto per risolvere le cose. Bill rinuncerà a denunciare la dottoressa Hayes se lei e Finn lasceranno cadere le accuse contro Sheila e rinunceranno a testimoniare contro di lei.

Anticipazioni Beautiful, Li va a trovare Sheila in carcere

La madre adottiva di Finn si recherà in prigione a trovare Sheila, e le dimostrerà tutto il suo odio, mostrandosi felice di vederla finalmente dietro le sbarre. Ma la perfida rossa si prenderà gioco di lei e le rivelerà che la sua permanenza lì non durerà a lungo.

La Carter sarà infatti convinta che l’intervento di Bill riuscirà a tirarla fuori molto presto, come le avrà promesso prima di farla arrestare.

Nel frattempo Steffy cercherà di far cambiare idea all’ex suocero, ma si renderà conto che lui non sarà disposto a trattare: se lei dovesse testimoniare contro la malefica rossa, lui rilascerà la sua confessione al giudice, che porterebbe inevitabilmente Taylor a essere incriminata per tentato omicidio.

Spoiler Beautiful: Bill fa visita a Sheila

Il piano del magnate starà procedendo a gonfie vele, e lui si recherà a trovare l’amata in carcere. Bill chiederà a Sheila se i sentimenti che prova per lui sono sinceri.

Nel frattempo Steffy tornerà a casa e riferirà al marito Finn il ricatto di Bill. I due ragazzi non potranno credere che il magnate possa avere davvero intenzione di denunciare Taylor per avergli sparato anni prima in preda all’ira, ma sapranno bene che – qualora lui lo facesse – per la dottoressa Hayes si aprirebbero le porte della prigione.

Trame Beautiful al 10 maggio, cos’altro accade?

La discussione tra Steffy e Finn sarà interrotta dall’arrivo di Taylor. La Hayes si mosterrà felicissima per l’arresto di Sheila, e la figlia e il genero non vorranno turbare la sua gioia raccontandole la storia del ricatto.

Poco dopo arriverà Baker, che ribadirà quanto sia importante la loro testimonianza contro la Carter. Finn e Steffy si troveranno però combattuti e avranno paura che una loro mossa possa mettere in pericolo la Hayes. Quale sarà la loro decisione?

Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.