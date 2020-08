Si sono tenute nella giornata di giovedì 27 agosto 2020 le prime registrazioni per la nuova edizione di Uomini e donne, l’amato programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che si prepara a tornare in tv dal prossimo settembre, probabilmente già dal 14, nella riconfermata fascia oraria compresa tra le ore 14.45 e le 16.10 circa.

Uomini e donne, anticipazioni settembre 2020: lifting per Gemma e nuovo studio?

A svelare le prime anticipazioni salienti sulle prime puntate di Uomini e donne 2020 – 2021 ci hanno pensato gli amici del blog “Il vicolo delle news”. Stando a quanto riportato dal sito, alle registrazioni iniziali del dating show targato Mediaset avrebbero partecipato tutti i nuovi tronisti, insieme a Gemma Galgani e agli altri volti del Trono Over e del Trono Classico.

La principale novità, sembra di capire, sarebbe rappresentata da uno studio nuovo di zecca. Una scenografia tutta nuova, dunque, per cui lo storico led alle spalle dei troni sarebbe stato sostituito da una grossa pedana al centro, mentre il pubblico sarebbe ora posizionato alle spalle della conduttrice, degli opinionisti e dei troni. Non mancherebbero neppure il plexiglass per mantenere le distanze anti – Covid, mascherine per tutti e tamponi per evitare eventuali contagi in trasmissione.

Le registrazioni, però, avrebbero riguardato soprattutto Gemma e per più di un’ora. Pare che infatti la Galgani abbia voluto rompere con Sirius, optando per un lifting all’interno di una clinica romana (con tanto di immagini – pare – a documentarlo) e per un nuovo corteggiatore da conoscere in trasmissione. La dama torinese e il giovane Nicola Vivarelli sarebbero stati protagonisti anche di una forte lite in studio.

Spazio quindi allo scontro tra Giovanna Abate e Sammy Hassan e alle ultime news su Enzo Capo e Pamela Barretta. Lei avrebbe criticato l’ex partner per le sue frequentazioni mentre lui le avrebbe dato della «pazza». Anche Tina Cipollari sarebbe intervenuta per dare a Pamela della «stalker» e, alla fine, la dama sarebbe andata via, tra la contestazione del pubblico in studio e la scelta di Enzo di rimanere perché dichiaratosi «single».

I nuovi tronisti di Uomini e donne sono Davide, Gianluca, Jessica e Sofia

Sul fronte nuovi tronisti, invece, pare che a sedere sul Trono non sia Blanda, anche se il ragazzo potrebbe rimanere in trasmissione perché incuriosito da Roberta Di Padua, e che invece a farlo siano certamente Davide da Gallipoli e Gianluca da Roma. Jessica e Sofia, invece, sono i nomi trapelati per le nuove troniste di Uomini e donne a quanto sembra scelte da Maria De Filippi e dagli autori del programma.