Una poltrona per due? Sì sì, proprio così. Non si direbbe, ma parliamo di Uomini e donne e non del celebre film trasmesso ogni anno a Natale su Italia 1. Il motivo? Sembra proprio che, per l’edizione 2020 – 2021, dalle parti di Canale 5 abbiano in serbo per i telespettatori un’interessante novità che riguarda i nuovi tronisti del programma targato Maria De Filippi.

Uomini e donne, chi saranno i nuovi tronisti a settembre 2020? Witty Tv svela i nomi dei tre candidati

Questo venerdì 7 agosto 2020, infatti, dal portale Witty Tv hanno ufficialmente svelato chi sono gli aspiranti nuovi tronisti di Uomini e donne, che vedremo a settembre nelle nuove puntate in onda in daytime su Canale 5.

La novità infatti riguarda l’annuncio sul web secondo cui soltanto due dei tre saranno effettivamente protagonisti del Trono di Uomini e donne, che quest’anno dovrebbe anche avere un format almeno in parte rinnovato.

Si tratta di ben tre candidati, i cui nomi e cognomi corrispondono a: Davide Blanda, Gianluca De Matteis e Davide Donadei; giovani ragazzi provenienti da varie parti d’Italia e la cui bellezza non passa di certo inosservata!

Uomini e donne, chi sono Davide Blanda, Gianluca De Matteis e Davide Donadei

Ma chi sono i tre nuovi volti di Uomini e donne? Partiamo da Davide Blanda, che ha 27 anni e viene da Novara. Nel provino girato a fine luglio, Davide si presenta come operaio di un’azienda alimentare che vive con genitori e fratelli e si diverte a ballare su Tik Tok.

Gianluca De Matteis, invece, ha 30 anni e lavora in una clinica. In amore, dice, si sente un po’ stron*o e un po’ buono. Tra i suoi hobby, oltre ai viaggi in Indonesia, Nepal e Cambogia, anche il calcio, il surf, la recitazione e, sopra ogni cosa, le moto.

Infine, Davide Donadei, 25 anni, da vicino Gallipoli. Davide fa il ristoratore da due anni e nel filmato racconta che il padre ha avuto problemi con le forze dell’ordine, cosa che almeno in parte sembra aver condizionato la sua vita.

Chi tra Davide, Gianluca e Blanda vorreste vedere sul

trono? Correte sul sito di https://t.co/SpY2LTxJra e date la vostra preferenza…. I tre ragazzi candidati al trono dalla redazione, ma se i troni sono due,

voi chi vorreste lì seduti? #UominieDonne pic.twitter.com/vMXXq1FJvq — Uomini e Donne (@uominiedonne) August 7, 2020

Uomini e donne, quando inizia l’edizione 2020 – 2021

Svelati i nomi dei tre aspiranti tronisti della nuova edizione di Uomini e donne, non resta che dare appuntamento a settembre (forse da lunedì 7 o 14) per l’inizio ufficiale della trasmissione, che il prossimo 16 settembre festeggerà anche i suoi primi 24 anni di messa in onda e le 25 stagioni consecutive.