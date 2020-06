La cosa era nell’aria, ma ora c’è la news che lo conferma. L’arrivo della prossima edizione di Uomini e donne porterà con sé una novità non indifferente per il popolare programma condotto da Maria De Filippi. Ma di che si tratta? A quale rivoluzione televisiva dovranno abituarsi i telespettatori dell’amata trasmissione di Mediaset?

Uomini e donne, da settembre 2020 cambia il format di Canale 5: ecco cosa ne sarà del Trono Over e del Trono Classico

Stando alle ultime anticipazioni pubblicate da “Il Fatto Quotidiano”, Uomini e donne tornerà sì in onda nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia del “Biscione”, ma il format cambierà.

Come, infatti, scrive Giuseppe Candela: “Non ci sarà più una distinzione tra il trono over, in onda in genere dal lunedì al mercoledì, e il trono classico, su Canale 5 il giovedì e il venerdì. I due spazi saranno uniti, non si vedranno più in studio fisicamente i troni“.

Insomma: la nota trasmissione di sentimenti subirebbe una novità strutturale, dopo che già nel 2001 e nel 2010 ha cambiato in parte pelle, dapprima inaugurando la versione dating show con i tronisti e successivamente dando spazio anche alle vicende sentimentali di dame e cavalieri cosiddetti “over“.

Un cambiamento che si preannuncia interessante e che arriva a quasi 25 anni di distanza dal debutto di Uomini e donne in tv, con la prima puntata – “costola” dell’allora talk show Amici – che andò in onda su Canale 5 il 16 settembre del 1996.

Un cambio di rotta, in verità già in parte sperimentato alla fine della stagione tv 2019-2020, col recente arrivo del giovane cavaliere per Gemma Galgani (Nicola Vivarelli) e il corteggiatore mascherato per la tronista Giovanna Abate (Davide Basolo, aka “Alchimista“).

Uomini e donne è finito e ha lasciato spazio a Daydreamer: ecco quando torna in tv

Uomini e donne tornerà quindi in tv a partire dal prossimo settembre. Una data di inizio ufficiale ancora non c’è, anche se è probabile che il dating show ritorni su Canale 5 verso la metà del mese.

Per il momento il programma è finito e ha lasciato spazio a Daydreamer – Le ali del sogno, la nuova serie tv turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir e che, per le sue prime due puntate, ha già fatto registrare ascolti tra il 18 e più del 20% di share, “ereditando” di fatto le vittorie Auditel targate Maria De Filippi.