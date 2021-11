Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 15 novembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata nuova lite tra Gemma e Tina e il matrimonio di Caterina e Biagio.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, assente in studio Gemma che è risultata positiva al Covid. Come sta? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del lunedì 15 novembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata comincia con Marcello. Il cavaliere ha ricevuto una lettera da Nancy che precisa: “le scrivo quando mi emoziono. E’ solo un ringraziamento per come mi sono sentita in quelle poche ore“.

ore 15:00 – Marcello si scusa con Nancy: “basta filtri, cercherò nei modi di giusto quello che penso”. Tina è incredula: “già siamo arrivato a tre persone, cerca di fare una selezione, scegli a caso delle persone, ma il problema non sono le donne, ma è lui. Ha un freno, un blocco e sarà sempre così”.

ore 15:10 – Si passa a Sara. Dopo la puntata si è riavvicinata a Biagio che racconta: “ci iniziamo a sentire e parlare un pò. Allora le propongo di vederci per stare un pò insieme“. I due si sono visti a colazione ed è scappato un bacio con la dama “non volevo, ma lui vuole le cose e se le prende“. Tina subito la riprende: “ma chi è dai, non è che lui ti ha preso così, lo volevi anche te”. Intanto il cavaliere la molla: “non riesco a vederti come un’amica. Ho fatto tutto io pur di capire cosa poteva esserci tra noi, ma oltre non riesco ad andare“. La dama allora ribatte: “vorrei capire per quale motivo hai messo in moto tutto ciò?“. Gianni allora domanda: “ma perchè l’hai baciata a colazione” con il cavaliere che risponde “forse per provare“.

ore 15:25 – Volano stracci fra Carlo e Biagio. Parole grosse in studio: tutti contro Biagio che ha nuovamente mollato Sara. “Ti devi vergognare” – dice Tina, mentre Ida Platano interviene “hai giocato con lei, lo sapevi che non sentivi niente. Non dovevi uscirci e non dovevi baciarla, ti sei preso gioco di una donna. Prima l’hanno fatto loro ed ora lo hai fatto tu“. Sara è furiosa: “ti ho difeso sempre, ti ho creduto, ma non credo più a nulla. Quello che te hai fatto non esiste più. Basta“.

ore 15:30 – Si passa al trono Classico Andrea Nicole. La tronista è uscita in esterna con Alessandro che si commuove in studio: “rivedendo le immagini ho pensato a quel momento“.

ore 16:00 – Poi è la volta di Roberta che è uscita in esterna con Samuele. Un’esterna molto intima quella tra il corteggiatore e la tronista che si lasciano andare anche in un lunghissimo bacio-abbraccio.