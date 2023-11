Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì’ 20 novembre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata confronto a tre tra Claudia, Alessio e l’ex fidanzato della dama.

Cosa succederà oggi? Si tornerà a parlare di Gemma e Silvio. Tra i due c’è un riavvicinamento in corso? Non solo, spazio anche al tronista Brando. Cosa succederà? Segui la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 20 novembre 2023 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende con un confronto fra Marco e Cristina. Il cavaliere delude Barbara che si mette a piangere: “non capisco come mai“. Marco si scusa con la dama: “mi dispiace tantissimo, c’è del bello in quello che ti ho detto, mi hai travolto in quel momento, ma…”. Gianni interviene: “ha ragione lei, ha 50 anni ma ne dimostra 35!”.

ore 15:00 – Barbara ha una domanda per Marco: “cosa ti ha spinto a decidere di uscire con Cristina e non con me?” con il cavaliere che replica “non ti so dire, voglio uscire con lei, ma voglio uscire anche con te. Anche perchè quello che mi sta arrivando adesso del tuo comportamento è umano e femminile e una possibilità me la do“. Poi si passa a Patrizio e Aurora. Il cavaliere si è complimentato con Gemma.