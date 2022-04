Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 14 aprile 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Riccardo chiude con Gloria e balla con Ida.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà del trono di Luca. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 14 aprile 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Gloria visibilmente provata dalla decisione di Riccardo di interrompere la conoscenza.

ore 15:00 – A centro studio Daniela che ha chiuso la conoscenza con Davide. La dama: “a me continua a piacere tanto, mi manca quando siamo lontani, ma siamo incompatibili, non ci riusciamo ad incastrare. Non mi sento libera di essere quella che sono. Lui è impulsivo, imprevedibile, non mi da una affidabilità“.

ore 15:15 – Daniela spiega il motivo del litigio con Davide: si tratta un lento che la dama ha ballato con un altro cavaliere: “devo sentirmi libera di fare quello che voglio e non voglio essere ostacolata“. Il cavaliere nonostante tutto però non vuole riprendere la frequentazione e Tina non ha dubbi: “Daniela lo capisci che è un fake“, ma il cavaliere precisa “voglio uscire con lei, è lei che non vuole uscire con me“. Pace fatta con tanto di ballo.

ore 15:30 – Si passa al trono di Veronica. La tronista è uscita con Matteo che l’ha sorpresa con un ballo in maschera. “Dopo l’esterna sono stato molto bene e pensavo cosa poter fare e quindi ho fatto un’entrata in scivolata” – dice il corteggiatore che gli ha fatto recapitare dei fiori mentre lei era in esterna con Federico.

ore 15:45 – In studio si discute per il comportamento di Matteo. Le rose regalate a Veronica fanno arrabbiare Federico, ma anche Fernando che chiede spiegazioni. La tronista: “non ho avuto voglia di vederti, non sento che sei una persona di cui potermi fidare. Non ho voglia di proseguire con te, non ho voglia di togliere tempo agli altri”.

ore 16:00 – Matteo è già geloso di Veronica. Gianni è stranito della cosa, ma la tronista Veronica precisa: “hanno avuto entrambi delle reazioni perchè gli piaccio“.