Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 29 aprile 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata scontro tra Biagio e la dama Katia.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi in arrivo delle sorprese per Ida e Gemma. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 29 aprile 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma. La dama è uscita in esterna con Giacomo. “Sono contenta abbiamo trascorso una bella serata, sono stato molto bene, rilassata, divertita e contenta” – racconta la dama.

ore 15:00 – Giacomo racconta: “Gemma ha conosciuto anche mia figlia telefonica e le piace molto“. Si passa a Bruno e Saverio: i due cavalieri sono usciti con Vincenza.

A Saverio piace molto il contatto fisico, ma Vincenza… #UominieDonne pic.twitter.com/khNV3k56ac — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 29, 2022

ore 15:15 – Vincenza si lamenta del comportamento di Saverio che ha più volte tentato di baciarla e abbracciarla. Il cavaliere: “io parlo chiaro, tu i baci me li hai dati perchè l’hai voluto se no non me li davi“. La dama decide di ballare con Enzo e Saverio si arrabbia: “balla con lui, con me è finita“.

Biagio o Catia: voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/jZmswTvGyo — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 29, 2022

ore 15:30 – A centro studio Biagio e Catia. Il cavaliere discute con la dama: “sapevo chi fosse lei, a me non interessa chi sei”, ma la dama, sorella di Elisabetta Franchi, si difende: “tu sei un poveraccio, prometti le cose e poi fai altre“.

ore 15:45 – Tina difende Catia: “se tu non avessi svelato di essere la sorella di questa stilista famosa, allora lei sarebbe stata difesa, ma dato che tu porti un cognome importante vieni massacrata. Se quella lì fosse stata un’altra e non portasse questo cognome l’avreste sostenuta“.

ore 16:00 – Lo scontro tra Biagio e Catia prosegue quando il cavaliere rivela che si sono baciati. La dama replica: “ma cosa dici? Io ti ho baciato? Ma non è vero, basta. Io non parlo più“. Musica e sipario.