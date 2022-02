Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 22 febbraio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata ennesimo confronto tra Giovanni e Daniela.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni si parlerà del Trono di Matteo. Cosa è successo? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 22 febbraio gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

Nadia risponde alle dichiarazioni rilasciate da Gemma in un'intervista… #UominieDonne pic.twitter.com/RttrxFE6Wn — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 22, 2022

ore 14:45 – La puntata inizia con uno scontro – confronto fra Gemma e Nadia.

ore 15:00 – Gemma si è scagliata contro Nadia parlando di “mancanza di solidarietà femminile” dalle pagine del magazine Uomini e Donne. La dama: “non sono mai stata parcheggiata, devo essere la numero uno. Tu ancora insisti con Massimiliano, ma lui non era sceso per te, tu hai fatto solo un balletto. Hai fatto i numeri e ti sei divertita“, ma la Galgani si difende: “ho fatto un balletto per manifestare il mio interesse. Invece tu zitta zitta hai aspettato che finisse la puntata per puntarlo”.

ore 15: 10 – Tina contro Gemma: “ma lei che parla di solidarietà femminile, è lei che si sta mettendo in mezzo ad una storia che sta nascendo. Sei tu la disonesta non lei, a Massimiliano non piacevi”. Gianni interviene: “Nadia tu eri a conoscenza che a lei piacesse Massimiliano”, ma Tina è una furia: “un conto che Massimiliano scende per Gemma, ma dato che quel povero cristiano stava la seduto, è stata lei a cercarlo“. Il cavaliere viene chiamato in causa e precisa il suo disinteresse per la Galgani convinta che ci sia stata una interferenza che ha interrotto la sua conoscenza. Tina “scio, vai al pollaio. Si inventa le storie d’amore, ma ti rendi conto?“, ma la Galgani: “è una questione di lealtà“.

Quanti di voi la pensano come Gianni? #UominieDonne pic.twitter.com/GzPDWHk6sk — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 22, 2022

ore 15:15 – Nadia e Massimiliano hanno trascorso una bellissima serata a casa di lei. “E’ stato un ‘conoscersi’ tra 72 enni. Abbiamo mangiato e ci siamo addormentati per terra sul tappeto. Questo è quanto” – dice la dama che vuole essere sicura di uscire con lui senza avere nessun pensiero.

“Lui mi emoziona” Tra Nadia e Massimiliano procede a gonfie vele! Vi piacciono insieme? #UominieDonne pic.twitter.com/2XE6umvJkI — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 22, 2022

ore 15:30 – Si passa ad Alessandro e Pinuccia. “Ho ascoltato bene ogni parola detta da lui, ma che educazione è? Un uomo che vuole bene ad una donna chiude il telefono. Sono delusa e disgustata, sono stata 53 anni con mio marito, non mi ha mai descritto come hai fatto tu. Non ho più voglia di andare avanti con te, tu non sei innamorato di te, un uomo innamorato lo vedi dagli occhi e da come guarda una donna“. Tina difende il cavaliere: “non ti ha preso a parolacce, il signor Alessandro è un gentiluomo, è una bella persona e una persona perbene“.

Pinuccia è delusa da Alessandro e ha qualcosa da dirgli… #UominieDonne pic.twitter.com/h0WoWb4bfI — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 22, 2022

ore 15:40 – “Questa donna come è cattiva” – dice Pinuccia in lacrime riferendosi a Tina che lascia lo studio. L’opinionista è infuriata: “Alessandro, un brav’uomo deve passare per malfattore, quando non lo è”. Maria De Filippi cerca di rassicurare la dama che pensa al giudizio della gente fuori dal programma.

ore 15:50 – Superata la crisi di Pinuccia, a centro studio si siedono Franco e Enza. Intanto Tina ha un regalo di San Valentino per Gemma: un mazzo di carciofi. “Grazie li gradisco, evidentemente hai presente quali sono i miei gusti“.

Franco è molto preso da Enza e come primo incontro le ha proposto un massaggio… Come andrà? #UominieDonne pic.twitter.com/ECs4Cuqsus — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 22, 2022

ore 16:00 – Gemma in lacrime rivela di aver passato una brutta festa di San Valentino: “mi hanno fatto un’intervista e praticamente questo giornalista ha toccato un tasto molto delicato. Lui mi ha parlato se mi era mancato un figlio e la maternità. Non mi avevano mai fatto questa domanda, è un periodo molto sensibile e ho risposto ‘di amore ne ho tanto di dare’ e mi ha aperto una voragine”. Nadia si avvicina per rincuorarla: “ti capisco”, ma Gianni precisa: “non l’hai fatto perchè non ti andava di farlo, non devi piangere oggi”.