Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 14 gennaio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma è uscita con Stefano, ma la dama non era particolarmente entusiasta.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni si tornerà a parlare proprio di Gemma. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 14 gennaio 2022 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende da Elena. Nuovo scontro fra Biagio e Tina con l’opinionista che invita la dama ad evitare i buzzurri. Il cavaliere allora si agita e i due discutono con la Cipollari che specifica: “dicevo in generale, non era riferito a te. Se continui così chiamo il mio avvocato“.

“È lei che dovrebbe fare qualcosa nei miei confronti” Che ne pensate delle parole di Biagio? #UominieDonne pic.twitter.com/LLzf1WKLHW — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 14, 2022

ore 14:55 – Elena incontra Salvatore che ha chiamato per conoscerla. Il cavaliere è galante, ma non convince la dama: “cerco un tipo diverso“. In studio la dama discute ancora con Biagio.

ore 15:05 – Tina contro Biagio: “sei un uomo squallido, se fossi un galantuomo, un signore non ti metteresti lì ad elencare le cose che hai fatto. Tu devi ringraziare non so chi che ancora, nonostante vadano in onda le puntate e di te viene fuori una pessima persona, ci sono ancora donne disposte a conoscerti e perdere tempo perchè io dopo aver visto tutte queste vicende non ti dedicherei neanche mezzo minuto della mia giornata“.

“Vorrei sincerità” Cosa sarà successo tra Gloria e Armando? #UominieDonne pic.twitter.com/LqH0hFFM0M — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 14, 2022

ore 15:15 – A centro studio è il momento di Armando, Mirko, Gloria e Beatrice. Il cavaliere napoletano discute animatamente con Gloria che alla fine chiude con entrambi.

ore 15:30 – Cosa c’è stato tra Armando e Gloria? Il cavaliere parla di qualcosa di più, di contatti fisici con la dama che si alza e lascia il centro studio.

Teresanna vs Armando: voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/QJyKvZW9wP — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 14, 2022

ore 15:35 – Teresanna contro Armando: “sei proprio un maleducato e mi spiace per queste donne che escono con te. Sei qui dentro da cinque anni e sei l’ultimo che può giudicare chi prende in giro e chi no“. Dal parterre interviene Marta: “sei uscito con me e hai fatto apprezzamenti con un’altra donna” e il cavaliere sbotta.

ore 16:00 – Si passa al Trono Classico di Matteo. Il tronista è uscito con Denise. “L’ho seguito nel precedente trono, è tanto dolce ed emotivo, ma ho paura degli estremi in una relazione perchè tendo ad annoiarmi facilmente” – dice la corteggiatrice.