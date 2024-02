Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 13 febbraio 2024 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata Roberta e Alessandro sono usciti insieme dal programma.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dall’arrivo di un nuovo cavaliere Mario. Intanto novità nel trono di Brando. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 13 febbraio 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma. La dama balla con Giancarlo e si emoziona: “ha avuto delle relazioni sofferenti precedentemente“. Il cavaliere: “mi sono un pò chiuso, la sofferenza è stata tanta”.

Gemma lascerà il numero a Giancarlo! #UominieDonne pic.twitter.com/bsP821R6q7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 13, 2024

ore 15:00 – A centro studio è il momento di Tiziana e Sergio. Il cavaliere racconta: “siamo andati a mangiare sushi, ho passato una serata abbastanza piacevole“. La dama però ha qualcosa da dire: “una buonissima persona, gentilissima persona, mi ha invogliato a mangiare questo sushi. E’ carino nei modi, ma non è scattato nulla“.

Tiziana e Sergio sono usciti ma… #UominieDonne pic.twitter.com/kH7cHCQE08 — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 13, 2024

ore 15:15 – Dal parterre Patrizia ha qualcosa dire a Sergio: “hai provato a baciare anche me. Siamo usciti una sera a cena, siamo stati bene, siamo tornati in studio e mi ignora. Mi ha dato della possessiva“. Il cavaliere replica “ha problemi di memoria. Nella prima pausa ballo sono venuto verso di te per prendere un caffè. C’è stata una seconda pausa ballo e sono andato da Jessica in maniera molto naturale e lei si è presentata e mi ha detto ‘allora ti sembra normale che noi ieri sera siamo usciti e hai puntato Jessica?’. Qual è il problema? Io sono venuto qui per conoscere un pò tutti“.