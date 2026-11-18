Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 18 novembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma contro Maria Luisa. Il motivo? Il cavaliere Fabio!

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Giacomo. Il tronista è uscita in esterna con Alessandra e tra i due c’è stato un bacio. In studio diverse corteggiatrici sono deluse dal comportamento del tronista. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 18 novembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++