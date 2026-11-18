Cresce l’attesa per la finale di “Tale e Quale Show 2026“, il varietà campione d’ascolti condotto da Carlo Conti su Rai1. Questa sera appuntamento con la nona puntata che decreterà il vincitore della 16a edizione del popolare e seguitissimo varietà. Chi sarà il vincitore? Scopriamo le anticipazioni, la giuria e tutte le imitazioni della puntata di stasera, mercoledì 18 novembre 2026, su Rai1.

Tale e Quale Show 2026 stasera nona puntata: giuria ed anticipazioni della finale

Stasera, mercoledì 18 novembre 2026, dalle ore 21.30 va in onda la finale di “Tale e Quale Show 2026“, il varietà di successo condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Ultimo appuntamento per lo show, trasmesso in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, che questa sera eleggere il vincitore assoluta di questa sedicesima edizione. Una puntata all’insegna dello spettacolo, dell’intrattenimento, ma anche del divertimento con tutto il cast di protagonisti pronti a calarsi nei panni di grandi star e personaggi del mondo della musica e dello spettacolo.

In giuria per il gran finale ritroveremo: Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio chiamati a giudicare e poi a valutare le esibizioni con una personale classifica importantissima a fine puntata. Quarto giudice speciale della finale: il duo comico di Ficarra e Picone. Ricordiamo che anche il pubblico da casa potrà partecipare alla gara attraverso i social del programma, Instagram, Facebook e X, esprimendo le proprie preferenze. Le tre performance più votate, riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto, che si aggiungeranno a quelli assegnati dalla giuria e contribuiranno a determinare la classifica finale.

Ma chi ha vinto l’ultima puntata di Tale e Quale Show? La puntata dell’11 novembre ha visto trionfare Roberta Morise con un emozionante omaggio a Mia Martini seguita da Selma nei panni di Dionne Warwick. Al terzo posto Max Paiella nelle vesti di Michele Zarrillo.

Tale e Quale Show 2026, concorrenti ed imitazioni della nona puntata: la finale del 18 novembre. Chi sarà il vincitore?

Ci siamo: la gara di “Tale e Quale Show 2026” è arrivata al capolinea con la finale del 18 novembre 2026. Chi sarà il vincitore della 16a edizione? Al momento Roberta Morise ha raggiunto la prima posizione della classifica provvisoria, ma è tallonata a distanza di soli 2 punti da Selma. La nona puntata di stasera si preannuncia decisiva per scoprire il nome del vincitore.

Intanto scopriamo le imitazioni della finale di Tale e Quale di mercoledì 18 novembre 2026:

Maddalena Corvaglia sarà Miley Cyrus

sarà Miley Cyrus Stefano Meloccaro nei panni di Roberto Vecchioni

nei panni di Roberto Vecchioni Paola Perego imiterà Alice

imiterà Alice Roberta Morise sarà Annie Lennox

sarà Annie Lennox Insinna e Cirilli omaggeranno Alberto Sordi e Nino Manfredi

omaggeranno Alberto Sordi e Nino Manfredi Vladimir Randazzo nei panni di Massimo Ranieri

nei panni di Massimo Ranieri Anna Pettinelli imiterà Cristiano Malgioglio

imiterà Cristiano Malgioglio Andrea Perroni sarà Antonello Venditti

sarà Antonello Venditti Selma ricorderà Aretha Franklin

ricorderà Aretha Franklin Max Paiella omaggerà Frank Sinatra

omaggerà Frank Sinatra Jasmine Carrisi nei panni di Billie Eilish

Anche in questa puntata tutti i concorrenti si esibiranno dal vivo con gli arrangiamenti ad opera del maestro Pinuccio Pirazzoli, mentre le coreografie sono a cura di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo.

Il vincitore della 16ima edizione conquisterà il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 16”. Il premio invece sarà devoluto in parti uguali alla Fondazione AIRC e alla Fondazione Franco Pannuti. Attenzione: le sorprese non finiscono qui, visto che a dicembre il seguitissimo varietà tornerà su Rai1 con uno speciale dal titolo “Tale e Quale Duetti”. Protagonisti 21 concorrenti suddivisi in 10 coppie pronti a trasformarsi in grandi interpreti della musica italiana e internazionale per dare vita a celebri duetti e a uno specialissimo Trio. Sul finale sarà poi comunicata la coppia vincitrice.

L’appuntamento con la finale di Tale e Quale Show 2026 è per stasera, mercoledì 18 novembre 2026, in diretta su Rai1.