Pronti a scoprire cosa ci riserveranno le nuove puntate della telenovela spagnola La Promessa in onda su Rete 4 dal 21 al 27 novembre? La serie tv sembra non finire mai di regalarci nuovi colpi di scena, e nella prossima settimana al centro dei riflettori troveremo il turbamento di Martina e la rivincita di Curro, che toglierà i panni di valletto per indossare quelli di segretario personale di Alonso, suo padre biologico.

La Promessa, trame al 27 novembre: Martina confida il suo turbamento

Martina appare profondamente abbattuta e decide di confidarsi con Margarita, rivelandole quanto sia preoccupata per la situazione di Angela. Al suo risveglio trova un mazzo di fiori inviato da Jacobo, ma il gesto non riesce a scaldarle il cuore: la sua reazione è fredda e distaccata. Nel frattempo, Petra rimprovera Jacobo per aver venduto a Leocadia la collana appartenuta a Cruz. Quest’ultima affronta Cristobal e lo accusa di essersi allontanato sempre di più da lei.

Manuel, invece, insiste con Alonso affinché Curro venga esonerato dal ruolo di valletto. Gli ricorda inoltre che Leocadia non ha mai contattato il duca di Carvajal per difendere la posizione del giovane. Intanto, il comandante Sebastian Rivero dà inizio alla sua ispezione e mette completamente a soqquadro l’hangar. Lorenzo approfitta della sua presenza per invitarlo a cena insieme alla famiglia De Luján.

Alonso restituisce a Curro il posto che merita, news settimanali La Promessa

Jacobo parla con Adriano della tristezza che ha notato in Martina. Nel frattempo, Pía escogita un modo per favorire un chiarimento tra Maria e Carlo: li chiude a chiave nella stessa stanza, costringendoli finalmente a confrontarsi. Durante la cena con il comandante Rivero, Alonso annuncia una decisione destinata a cambiare il futuro di Curro. Il giovane non sarà più un semplice valletto, ma diventerà il suo segretario personale e verrà ufficialmente riaccolto nella famiglia. Il marchese ribadisce di voler restituire a Curro il ruolo che gli spetta. Leocadia reagisce negativamente e ricorda ad Alonso che una scelta simile dovrebbe ottenere l’approvazione del duca di Carvajal y Cifuentes. Alonso, però, dichiara di non voler più sottostare alle imposizioni dell’uomo e confessa di aver perso completamente la fiducia in Leocadia.

Maria e Carlo verso il fidanzamento nelle prossime puntate della telenovela spagnola

Carlo promette di diventare per il bambino che Maria aspetta il padre di cui avrà bisogno. Pía fa notare ai due che, per tutelare il futuro del nascituro, sarebbe opportuno rendere ufficiale il loro fidanzamento.

Simona continua a essere agitata per le imminenti nozze tra Toño ed Enora, mentre Candela tenta di tranquillizzarla, invitandola a guardare la situazione con maggiore ottimismo. Intanto, i due giovani riescono a ingannare il comandante Rivero, che dimostra di conoscere il funzionamento del motore molto meno di quanto lasci intendere. Rivero, tuttavia, sospetta che Manuel gli stia nascondendo informazioni importanti e lo affronta direttamente. Jacobo, inoltre, organizza una mattinata speciale con Martina e i figli di Catalina, ma la donna appare distratta e continua a pensare ad Adriano.

La Promessa, spoiler settimanali: Margarita prepara un piano contro il matrimonio

Margarita rivela a Curro di aver elaborato un piano per impedire le nozze tra Angela e il capitano. Il giovane, incuriosito, insiste per conoscere i suoi propositi e scopre che la donna vorrebbe rivolgersi al conte de Ayala. Tuttavia, inizialmente, l’uomo non sembra disposto ad aiutarla. Nel frattempo, il comandante Rivero chiede a Toño di mostrargli tutti i componenti del motore. Vuole assistere personalmente all’assemblaggio e controllare ogni fase della costruzione. Jacobo, invece, confida a Leocadia di aver notato un’eccessiva intimità tra don Cristobal e donna Teresa. La rivelazione scatena la gelosia di Leocadia, che raggiunge immediatamente Cristobal e gli ordina di trascorrere la notte insieme a lei, senza aggiungere spiegazioni.

Leocadia o Teresa? L’indecisione di Cristobal nei prossimi episodi La Promessa

Pía continua a spingere Maria e Carlo verso l’annuncio ufficiale del loro fidanzamento. I due cercano di prendere tempo, ma comprendono che non possono rinviare ancora a lungo, soprattutto perché la gravidanza di Maria è ormai sempre più evidente. Curro chiede consiglio a Pía, che gli suggerisce di parlare apertamente con Angela e di chiarire finalmente la loro situazione. Intanto, l’ispezione del comandante prosegue e provoca un duro scontro tra Rivero ed Enora. Maria e Carlo, invece, comunicano a Teresa di essere pronti a collaborare con lei.

Santos racconta a Simona e Candela di sospettare che tra Maria e Carlo stia nascendo un sentimento più profondo di una semplice collaborazione. Cristobal trascorre la notte con Leocadia, ma rimane freddo e distante. Dopo l’incontro si scusa con lei, ammettendo di non essere stato all’altezza delle sue aspettative. Contemporaneamente, però, continua a corteggiare Teresa, dimostrando un interesse sempre più evidente. Curro riesce finalmente a riconciliarsi con Angela. Maria, invece, cerca un confronto con padre Samuel e le sue parole turbano profondamente il sacerdote. Poco dopo, Samuel confessa a Pía che avrebbe voluto dichiarare a Maria di essere ancora innamorato di lei. Anche Maria rivela a Pía ciò che prova: avrebbe desiderato che Samuel le confessasse il suo amore e le chiedesse di lasciare Carlo.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Adriano trova il coraggio di parlare apertamente con Martina. Le confessa che il giorno precedente aveva desiderato baciarla e sottolinea la forza del sentimento che li unisce. Martina, però, cerca di fermare ogni possibile illusione e chiarisce che tra loro può esistere soltanto un rapporto di amicizia.

Jacobo sorprende Martina con una proposta inattesa e importante: le chiede di trasferirsi con lui a New York. L’uomo sogna di ricominciare insieme una nuova vita, lontano dai problemi, dai dubbi e dalle persone che stanno mettendo in pericolo il loro rapporto. Martina si trova così davanti a una scelta decisiva, sospesa tra il passato, i sentimenti per Adriano e la possibilità di iniziare una nuova esistenza accanto a Jacobo.