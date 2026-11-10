Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 10 novembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Fabio decide di concludere definitivamente la conoscenza con Gemma e di uscire in amicizia con Liat.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal ritorno in studio di Giorgia. La tronista, dopo la scomparsa del padre, ha deciso di riprendere il suo percorso tra la commozione del pubblico. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 10 novembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia da Marina. La dama è uscita in esterna con Oscar: i due sono andati al karaoke, ma non c’è stato alcun bacio. Tina boccia la scelta del karaoke: «scusate, due persone che si devono conoscere, ma a chi viene in mente di andare ad un karaoke?». La dama replica: «è stata una cosa carina, c’è più intimità quando la cosa non è a tu per tu», ma l’opinionista ribatte «farà comodo a te».

Marina e Oscar raccontano come è andata la loro serata e… #UominieDonne pic.twitter.com/FNa3pdICD9 — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 10, 2026

ore 15:00 – Antonino dal parterre chiede scusa a Marina: «mi piaci davvero» e arriva perfino ad inginocchiarsi a centro studio per chiederle scusa. «Vuoi ballare con me, ti chiedo scusa. Mi piaci troppo» dice Antonino in ginocchio a Marina, ma la dama replica «mi chiedo sempre una cosa: ma se il nostro centro studio fosse cominciato in altro come sarebbe stato? Mi hai ferito». Il cavaliere poi rivela di uno scambio di messaggi con la dama che non ci sta e lascia lo studio per recuperare il telefono.

ore 15:15 – A centro studio si prosegue con Barbara e Giovanni. «Voglio andare avanti, io guardo quello che è con me e finora è quello che desidero trovare in uomo oggi. Ci sono tutti i presupposti per avere una bella storia d’amore» – precisa la dama. Intanto Michela prosegue la conoscenza con Igor, ma in studio Tina e Gianni sono sicuri la dama sia ancora interessata a Giovanni. I due rivelano di essersi baciati e replicano il bacio in studio davanti a tutti.

Un bacio molto discusso in studio… #UominieDonne pic.twitter.com/m0IA5yLgcX — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 10, 2026

ore 15:30 – Marina torna in studio con il cellulare per smentire le parole di Antonino, ma Tina è convinta che lei abbia cancellato il messaggio. Chi sta dicendo la verità?

Chi sta dicendo la verità tra Antonino e Marina? #UominieDonne pic.twitter.com/OTFP0d32nV — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 10, 2026

ore 15:45 – Si passa al trono di Giorgia. La tronista è uscita in esterna con Lory. Un’esterna importante per il corteggiatore che in studio è contento di aver visto un lato finora inedito della tronista. Intanto dal parterre Raffaele ha qualcosa da dire: «quando dici che vuoi iniziare da zero è perchè hai cambiato copione, oppure vuoi iniziare qualcosa di diverso? In ogni esterna sei una persona diversa. Prima era impegnato a fare comunella con il tuo amico ed ora fai il premuroso. L’importante è che lei stia bene, ma non prenderla in giro perchè sappi che dietro ci sto io!».

ore 16:00 – Lory tira in causa Raffaele chiedendogli: «è vero che hai provato a lavorare nel mondo dello spettacolo?». Il corteggiatore rivela di aver provato ad entrare in una agenzia di moda, ma di non essere stato scelto. In studio scoppia il confronto con Giorgia che chiede chiarezza e sincerità da parte di tutti.