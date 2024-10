Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 3 ottobre 2024 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il ritorno in studio di Teresa e Andrea felici ed innamorati.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal percorso dei nuovi tronisti, ma spazio anche al trono over con Gemma e Mario. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 3 ottobre 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Mario. In studio arriva una ex conoscenza: si tratta di Maura. Il cavaliere è in difficoltà: “mi piace, ma non so se tenerla…”. Alla fine Mario decide di conoscerla, ma in studio scatta il dibattito.

Maura è tornata a #UominieDonne perché vorrebbe conoscere Mario… pic.twitter.com/SN6kFj30wQ — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 3, 2024

ore 15:00 – Armando critica la scelta di Mario: “fai il tuo percorso. Io guardo l’incoerenza in persona che sei e come ti metti al centro di uno studio prendendo in giro tutti. Sei venuto per una persona che hai preso in giro”. In sua difesa Gianni: “non è stato lui a voler tornare qui dentro, è stato invitato a partecipare”.

ore 15:15 – A centro studio Sabrina che è uscita con Gabriele. “Non abbiamo avuto modo di chiacchierare, è andata a scemare la serata.