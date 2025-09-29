Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 29 settembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata uno scontro acceso tra Agnese e Rosanna: tra le due dame non c’è una grande simpatia.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal confronto tra Cinzia e Alessandro: la loro conoscenza è arrivata al capolinea dopo l’estate. Come mai? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 29 settembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++