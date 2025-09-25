Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 24 settembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il confronto tra Giuseppe e Rosanna: i due si sono lasciati dopo essersi innamorati nel dating show.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende un’altra coppia: Asmaa e Cristiano. Per loro un bel lieto fine suggellato anche dalla nascita di un figlio. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 24 settembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45: La puntata comincia con Gemma. La dama è uscita in esterna con Pasquale e le cose tra i due sembrano essere andate molto bene.

Gemma vuole continuare la conoscenza con Pasquale, e Tina… #UominieDonne pic.twitter.com/hXCWZmAbWt — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 25, 2025

ore 15:00 – Tina è stranita dalla scelta di Gemma: “ma ti rendi conto? Ti proponi a milioni di telespettatori con questi soggetti qua?”. Pasquale è onorato di proseguire la conoscenza con Gemma: “mi ha dimostrato attenzioni, se lei non ha niente in contrario…” ma la Cipollari ribatte “ma uno che va a beccare a Praga, vieni qui per uscire con una donna di 80 anni? Ascolta: sono fuori di testa. Quanto ti recavi in questi luoghi che età avevano?“. Il cavaliere replica: “siccome siamo tutti alla ricerca dell’amore…” e ammette che le ragazze erano tutte bellissime e giovanissime.

ore 15:15 – Si passa alla conoscenza tra Gloria e Guido. “Una volta usciti non mi aspettavo una cosa cattiva, sei stato perfido, cattivo e maleducato al telefono. Naturalmente ho visto un lato che mi ha spinto ad uscire da qui, dopo tre giorni mi hai detto che eri innamorato di me, mi ha stranito, ma ho voluto crederci e mi sono data un’opportunità” – dice Gloria.

Guido fa il suo ingresso nello studio di #UominieDonne per un confronto con Gloria! pic.twitter.com/6ecnVIUiGi — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 25, 2025

ore 15:30 – In studio continua il confronto tra Guido e Gloria. La versione della dama è smentita dal cavaliere: “sei una gran bugiarda“.