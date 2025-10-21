Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 21 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata un duro sfogo di Gemma in lacrime: la dama è delusa dal comportamento del cavaliere Mario.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Cristiana. La tronista è uscita con Ernesto, ma in studio Federico annuncia di volersi eliminare. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 21 ottobre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++